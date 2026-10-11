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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة القاهرة تحتفي بترشيح أستاذة بقصر العيني لجوائز الابتكار وتكنولوجيا الرعاية الصحية

الدكتورة نيللي أبو العطا
الدكتورة نيللي أبو العطا
حسام الفقي

تقدم  الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني – جامعة القاهرة، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، بخالص التهنئة إلى الأستاذة الدكتورة نيللي نادر عبد الدايم أبو العطا، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية وأمراض الدم بالكلية، بمناسبة اختيارها ضمن المرشحين النهائيين لجوائز HIMSS Changemaker in Health لعام 2027، في إنجاز دولي يعكس تميز الكفاءات الطبية والأكاديمية المصرية، ويؤكد الحضور المتميز لعلماء قصر العيني في المحافل العلمية الدولية.

ويأتي هذا الترشيح تقديرًا لمسيرتها المهنية التي تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات الطب والتعليم الطبي وتطوير النظم الصحية والجودة والاعتماد والتحول الرقمي، فضلًا عن إسهاماتها في توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي المسؤول لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات والارتقاء بنتائج المرضى.

كما يُمثل اختيارها ضمن القائمة النهائية للمرشحين تقديرًا لإسهاماتها الدولية في مجال الصحة الرقمية، حيث تُعد أول عضوة دولية من خارج الولايات المتحدة في لجنة أطباء HIMSS (HIMSS Physician Committee)، وأسهمت في قيادة مبادرات علمية تناولت الذكاء الاصطناعي والعبء الإكلينيكي وتعزيز مشاركة المرضى، بما يعكس امتداد تأثير خبراتها وإسهاماتها إلى المستوى الدولي.

وأكد الأستاذ الدكتور حسام صلاح مراد أن هذا الترشيح يمثل مصدر فخر واعتزاز لكلية طب قصر العيني وجامعة القاهرة، ويجسد ما تمتلكه الكلية من كوادر علمية متميزة تجمع بين الخبرة الطبية والتميز الأكاديمي والقدرة على مواكبة التطورات العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا الصحية، مشيرًا إلى حرص قصر العيني على دعم الكفاءات المتميزة وتعزيز إسهاماتها في تطوير منظومة الرعاية الصحية.

وتُعد جوائز HIMSS Changemaker in Health من الجوائز الدولية التي تحتفي بالقيادات والشخصيات المؤثرة في تطوير الرعاية الصحية من خلال الابتكار والتكنولوجيا والقيادة. وقد جاء ترشيح الأستاذة الدكتورة نيللي أبو العطا في ثلاث فئات هي: الابتكار العالمي المتمحور حول المريض (Global Patient Innovator)، والعدالة الصحية (Health Equity)، والمرأة في تكنولوجيا المعلومات الصحية (Women in Health IT).

وفي ختام التهنئة، أعرب الأستاذ الدكتور حسام صلاح مراد عن خالص تمنياته للأستاذة الدكتورة نيللي أبو العطا بدوام التوفيق والنجاح، معربًا عن تطلعه إلى تتويج هذا الترشيح الدولي بالفوز بالجائزة، بما يمثل إضافة مشرفة لسجل إنجازات الكلية وجامعة القاهرة، ويعزز مكانتهما في مجالات التميز الطبي والأكاديمي والتحول الرقمي الصحي.

وتتمنى كلية طب قصر العيني للأستاذة الدكتورة نيللي أبو العطا مزيدًا من التقدم والنجاح، ومواصلة مسيرتها العلمية والمهنية المشرفة.

جامعة القاهرة طب قصر العيني قصر العيني

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