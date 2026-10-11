رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتعيين وتجديد تعيين عدد من القيادات الأكاديمية والإدارية

أصدر الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، عددًا من القرارات بتعيين وتجديد تعيين قيادات أكاديمية وإدارية بعدد من كليات الجامعة وإداراتها، شملت وكلاء لشئون التعليم والطلاب، وأمناء لعدد من الكليات، ومديرًا لإحدى الإدارات بالجامعة، وذلك في إطار حرص الجامعة على تطوير منظومة العمل الأكاديمي والإداري، والدفع بالكفاءات القادرة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وشملت القرارات على مستوى القيادات الأكاديمية تجديد تعيين الأستاذة الدكتورة مها محمد يوسف الخازندار، وكيلًا لكلية العلوم لشئون التعليم والطلاب، وتعيين الأستاذ الدكتور ياسر إسماعيل عبد السلام صالح، وكيلًا لكلية الآثار لشئون التعليم والطلاب، وتعيين الأستاذ الدكتور أحمد محمد جلال محمد سليمان، وكيلًا لكلية الطب البيطري لشئون التعليم والطلاب.

وعلى مستوى القيادات الإدارية، شملت القرارات تعيين السيد عمرو رجب محمد شلبي، أمينًا لكلية الآثار، والدكتورة حنان صلاح الدين محمد حسن، أمينًا لكلية العلاج الطبيعي، والدكتورة إيمان أحمد عبد الله، أمينًا لكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، والسيد محمد فؤاد السيد محمد، أمينًا لكلية الدراسات الإفريقية العليا، والسيد علي جمال علي محمود، مديرًا لإدارة شئون أمانة المجالس بجامعة القاهرة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن هذه القرارات تأتي في إطار رؤية الجامعة لتطوير منظومة العمل المؤسسي، وتعزيز التكامل بين الجانبين الأكاديمي والإداري، والاستفادة المثلى من الكفاءات والخبرات البشرية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات التعليمية والإدارية، وتحسين بيئة العمل، ودعم قدرة الجامعة على تحقيق مستهدفاتها في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

وأوضح رئيس الجامعة أن تطوير الأداء الجامعي لا يقتصر على تحديث البرامج الأكاديمية والارتقاء بالبحث العلمي، وإنما يمتد إلى بناء جهاز إداري كفء ومرن، قادر على مواكبة التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، وسرعة الاستجابة لاحتياجات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مؤكدًا أن كفاءة الإدارة وحسن توظيف الموارد البشرية يمثلان ركيزتين أساسيتين في مسيرة تحول جامعة القاهرة إلى جامعة ذكية من جامعات الجيل الرابع.

ووجه الدكتور محمد سامي عبد الصادق القيادات الأكاديمية والإدارية المشمولة بالقرارات إلى العمل بروح الفريق، وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف قطاعات الجامعة، والالتزام بمعايير الكفاءة والانضباط والشفافية، مع الاهتمام بتطوير الخدمات المقدمة للطلاب، وإيجاد حلول عملية للتحديات اليومية، وتبني المبادرات التي تسهم في تحسين جودة الأداء ورفع مستوى رضا المستفيدين.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على أهمية أن تضع كل قيادة أهدافًا واضحة ومخرجات قابلة للقياس، وأن يرتبط تقييم الأداء بما يتحقق من نتائج فعلية على أرض الواقع، مؤكدًا استمرار الجامعة في دعم الكفاءات الأكاديمية والإدارية، وترسيخ ثقافة العمل المؤسسي والمساءلة، بما يسهم في الحفاظ على نقاط تميز الجامعة، وتعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية وتقدمها في التصنيفات الدولية، ودعم دورها في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.