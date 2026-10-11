أول صورة لمضيفة الطيران المصرية شهيدة هجوم مطار الرياض

تداولت مواقع التواصل أول صورة لمضيفة الطيران المصرية عزة رمزي محمد حسن، مضيفة شركة طيران ناس السعودية، التي استشهدت في الهجوم الذي شنته الميليشيات المسلحة باليمن الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض، عن عمر 28 عاماً.

عزة رمزي

12 وفاة و309 مصابين



وارتفعت حصيلة الهجوم على مطار الملك خالد الدولي السبت إلى 12 وفاة و309 مصابين، وسط إدانات عربية ودولية وتصاعد للهجمات على مطارات سعودية.

عزة رمزي



وأعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة أنصار الله في محافظة الخرج، بعد ساعات من إعلانه سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام شرقي المملكة.

وفي بيان صدر الأحد، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية استشهاد 12 شخصاً بينهم أربعة سعوديين وثمانية مقيمين من جنسيات مختلفة، وإصابة 309 آخرين بعضهم في حالات حرجة، جراء الهجوم الذي وقع عصر السبت.

وأضافت الهيئة أن الهجوم تسبب بأضرار مادية يجري حصرها، بعد إعلانها تعليق العمليات التشغيلية في المطار مؤقتاً.



تعليق الدراسة حضورياً

وانتقلت مدارس الرياض إلى نظام التعليم عن بعد اعتباراً من الأحد، عقب الهجوم، وفق رسالة وجهت إلى أولياء الأمور واطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وجاء في الرسالة الإلكترونية أنه تماشياً مع توجيهات وزارة التعليم، ستنتقل جميع مدارس الرياض إلى التعليم عن بعد طوال الأسبوع. وهي المرة الثانية التي يتم فيها اتخاذ هذا الإجراء في العاصمة خلال أقل من شهر.