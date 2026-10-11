الأردن يدين هجوم الحوثيين على مطار الملك خالد ويؤكد تضامنه الكامل مع السعودية

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الاعتداء الذي شنته ميليشيا الحوثي واستهدف مطار الملك خالد الدولي في المملكة العربية السعودية، معتبرة إياه انتهاكا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها، وتصعيدا خطيرا وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - رفض الأردن المطلق وإدانته الشديدة للاعتداء على المطار، وللاعتداءات المتواصلة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية في السعودية.

وشددت على تضامن الأردن الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفه إلى جانبها في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.