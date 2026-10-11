شراكة اقتصادية وموقف حاسم بشأن قضية المياه.. أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال مؤتمره مع نظيره الإندونيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأهمية الوجودية لمياه النيل بالنسبة لمصر، وشدد على أن قضية المياه تُعد مسألة وجود لا تهاون فيها للشعب المصري، بالنظر إلى كون النهر يمثل شريان الحياة الوحيد لأكثر من مائة مليون مواطن.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي اليوم، عقب جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها مع نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو، بمقر الرئاسة الإندونيسية بالعاصمة جاكرتا.

رفض الإجراءات الأحادية ودعم التنمية:

وشدد الرئيس على موقف مصر الثابت والداعم للتنمية في دول حوض النيل الشقيقة، محذراً في الوقت ذاته من رفض مصر القاطع لأي إجراءات أحادية تنتهك مبدأ عدم الإضرار وأحكام القانون الدولي ذات الصلة، أو تمس بالحقوق المائية التاريخية لمصر.

دفعة قوية للشراكة والاقتصاد:

وشهدت المباحثات المصرية الإندونيسية توافقاً حول تعزيز الشراكة الممتدة بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مع وضع إطار عملي ملموس لدفع عجلة التعاون، لا سيما في القطاعات الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية.

كما اتفق الجانبان على تكثيف التنسيق والتشاور السياسي المستمر، وتعزيز العمل المشترك في مختلف المحافل الدولية ومتعددة الأطراف تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل.