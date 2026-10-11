بعلم مصر.. أطفال إندونيسيا يستقبلون الرئيس السيسي بحفاوة خلال جولته

قام الرئيس السيسي بجولة مع نظيره الإندونيسي في شوارع العاصمة الإندونيسية.

وكان في استقبال الرئيس السيسي حشود من الأطفال يحملون ويلوحون بعلم مصر، في لقطة تعبر عن مدى سعادتهم باستقبال الرئيس السيسي.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القضية الفلسطينية حظيت باهتمام خلال لقائه اليوم مع الرئيس الإندونيسي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى نشر السلام.

وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإندونيسي، إنه يجب ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى المواطنين في قطاع غزة، مؤكدًا مجددًا رفض مصر تهجير الشعب الفلسطيني