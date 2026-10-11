الرئيس السيسي: نستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع إندونيسيا إلى 5 مليارات دولار بحلول 2030

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتفاق على إعطاء أولوية خاصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وإندونيسيا، بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان، والعمل على رفع حجم التبادل التجاري ليبلغ 5 مليارات دولار بحلول عام 2030.

وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإندونيسي، إن المباحثات تناولت مواصلة الجهود لإزالة أي عقبات أمام التعاون الاقتصادي، إلى جانب التوسع في مشروعات التصنيع المشترك في القطاعات ذات الأولوية.

وأضاف أن مصر تحرص على تشجيع الشركات الإندونيسية وزيادة استثماراتها في السوق المصرية، باعتبار مصر بوابة استراتيجية للأسواق العربية والإفريقية والدولية.

وأشار الرئيس السيسي إلى بحث سبل تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، مرحبًا باستقبال مصر سنويًا آلاف الطلاب الإندونيسيين للدراسة في الأزهر الشريف ومختلف الجامعات، بما يدعم التواصل العلمي والثقافي بين البلدين.