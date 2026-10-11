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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي: نهر النيل هو شريان الحياة للشعب المصري

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
البهى عمرو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تبادل وجهات النظر مع الرئيس الإندونيسي بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإندونيسي، أن من أبرز هذه الملفات تطورات الأوضاع في البحر الأحمر، مشيرًا إلى تأكيد الجانبين ضرورة خفض التصعيد والتوصل إلى تسوية سياسية تسهم في تحقيق السلام والاستقرار.

وتابع الرئيس السيسي أنه أكد لنظيره الإندونيسي الأهمية الوجودية لنهر النيل، موضحًا أنه شريان الحياة للشعب المصري.

وكشف الرئيس السيسي عن تأكيده تمسك مصر بحقوقها المائية، ورفضها أي تصرفات أحادية من شأنها الإضرار بأمنها المائي أو الانتقاص من حقوقها.

كما أن القضية الفلسطينية حظيت باهتمام خلال لقائه اليوم مع الرئيس الإندونيسي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى نشر السلام.

وأوضح أنه يجب ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى المواطنين في قطاع غزة، مؤكدًا مجددًا رفض مصر تهجير الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أن مصر ترفض الممارسات والاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وتابع الرئيس السيسي أنه لا بد من التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.

وفي خدمة مميزة نقدم بثا مباشرا لـ المؤتمر الصحفي لـ الرئيس السيسي ونظيره الإندونيسي بعد التوقيع على عدد من مذكرات تفاهم بين البلدين.

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى القصر الرئاسي في جاكرتا وكان في استقباله نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو.

وفور وصول الرئيس ضربت المدفعية الإندونيسية 21 طلقة، وعزفت الموسيقى السلام الوطني المصري، كما استعرض السيد الرئيس ونظيره الإندونيسي حرس الشرف.

وعقب ذلك قام الرئيس بالتوقيع في سجل كبار الزوار، ثم تم التقاط صورة تذكارية للرئيسين السيسي ونظيره الإندونيسي.

الرئيس السيسي السيسي الرئيس الإندونيسي نهر النيل

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