قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النشار يكرم أبطال المصرية للمطارات بعد حصدهم بطولات القاهرة الكبرى وتأهلهم لنهائي الجمهورية.. صور
كيف يكون التوكل على الله؟.. 3 خطوات ودعاء يفتح أبواب الرزق
رشوان توفيق: أعيش كل دور بصدق وأتقمص الشخصية بكل جوارحها
كيفية صلاة الوتر 3 ركعات متصلة أو ركعتان وركعة.. المأثور عن النبي
محافظ كفر الشيخ: أماكن مخصصة للباعة الجائلين بالأسواق الحضارية
إبراهيم عبد الجواد يكشف سبب ابتعاد مصطفى محمد عن الأهلي
إسلام الشاطر يصدم الجماهير: وسام أبو علي خارج الأهلي
أمامه خيارين.. الأهلي يعلن آخر تطورات رحيل وسام أبو علي عن الفريق
شادي زلطة: مناهج حديثة في التعليم الفني تراعي المهارات المطلوبة لسوق العمل
المفتي: هناك بعض القضايا لا يُفتي فيها بدار الإفتاء إلا بعد دعوة صاحب السؤال شخصيًا
طارق يحيى: أتمنى تعاقد الزمالك مع أحمد عبد القادر
أحمد سعد يطلق خامس أغنيات الوش الأول من بيستهبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تعرف على فوائد النعناع.. أهمها الثالثة

تعرف على فوائد النعناع
تعرف على فوائد النعناع
رنا عصمت

قدم الدكتور أحمد صبري خبير التغذية العلاجية، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، فوائد النعناع الصحية.

1-يعتبر النعناع دواء منشط للقلب والدورة الدموية إذا شرب كالشاي بانتظام، كما أنه ملين للمعدة والأمعاء ومضغه يخفف من آلام الأسنان ويزيل روائح الفم.

2-للقضاء على حموضة المعدة يشرب كأس مغلي من النعناع دون إضافة السكر.

3-تم استخراج خلاصة من ورق النعناع ثبت فائدتها في تهدئة الجهاز العصبي

ومكافحة آفات المعدة والجهاز الهضمي والتخفيف من الخفقان والضعف العام وطرد

الديدان من الأمعاء والتخفيف من المغص.

4-النعناع يريح من الغازات ويقوي عمل الكبد والبنكرياس ويسكن السعال

المستعصي ويهدئ الأعصاب وحالات الغضب وهو مزيل للأرق ومدر للبول كما أنه

هاضم جيد للطعام.

5-ثبت بان النعناع يعمل على تخفيف التشنجات المعوية كما يساعد على إفراز

العصارات المعوية الهاضمة، لذا يستحب تناوله بعد الوجبات الغذائية ليساعد

على الهضم.

6-النعناع يدخل في تركيب جميع المراهم الطبية المستخدمة لعلاج الأمراض

الجلدية ويساعد في تخفيف آلام الأقدام إذا وضع في الماء الساخن قبل تغطيس

القدمين فيه.

7-ثبت أن النعناع مساعد أكيد في توسيع الشعب الهوائية في حالة الإصابة

بنزلات البرد لذا ينصح باستخدامه في علاج الزكام الحاد وذلك بوضع ورقة في

الماء الساخن وشربه كالشاي أو إضافة أوراقه للشاي.

8-للحصول على فائدة النعناع أثناء إعداده كالشاي ينصح بعدم غلي أوراقه بل

يستحب أن يتم صب الماء المغلي على ورق النعناع وإضافة بعض السكر ثم تركه

لمدة دقائق قبل شربه.

تعرف على فوائد النعناع النعناع فوائد النعناع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مديرية أمن البحيرة

بعد 50 يومًا من البحث عن الهوية.. كشف لغز العثور على جثة شاب في ترعة بالبحيرة

الشيخ مرهج شاهين

السويداء.. وفاة الشيخ مرهج شاهين بعد حلق شاربه

سجائر كليوباترا

كليوباترا بكام النهارده؟.. أسعار سجائر الشرقية للدخان والمستوردة بعد تطبيق الزيادة

اجازة المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي 2025.. اعرف موعد وعدد أيام العطلة الرسمية

ميمي عبدالرازق

يا جماعة إنتوا بتهزروا.. صدمة نجل ميمي عبد الرازق من خبر وفاة والده

3 أيام ورا بعض.. موعد إجازة المولد النبوي 2025

3 أيام ورا بعض.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 لموظفي الحكومة والقطاع الخاص

مجلس الوزراء

12 قرارا حكوميا جديدا.. ما الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم؟

خريطة الأمطار تُفاجئ المصريين في عز الصيف اليوم.. محافظتك منها ولا لأ؟

خريطة الأمطار تُفاجئ المصريين في عز الصيف اليوم.. محافظتك منها ولا لأ؟

ترشيحاتنا

رانيا فريد شوقي

مفيش حد زي أبويا.. رانيا فريد شوقي تعلق عن مقارنة أعمال محمد رمضان بوالدها

رانيا فريد شوقي

رانيا فريد شوقي تنفي عملها بالواسطة وتكشف سر ابتعادها عن السينما

ضياء عز الدين

وفاة المطرب ضياء عز الدين بعد عملية جراحية

بالصور

تعرف على فوائد النعناع.. أهمها الثالثة

تعرف على فوائد النعناع
تعرف على فوائد النعناع
تعرف على فوائد النعناع

حقن تخسيس أم رجيم..ويزو قبل و بعد إنقاص وزنها

حقن تخسيس أم رجيم..ويزو تثير الجدل بإنقاص وزنها الملفت
حقن تخسيس أم رجيم..ويزو تثير الجدل بإنقاص وزنها الملفت
حقن تخسيس أم رجيم..ويزو تثير الجدل بإنقاص وزنها الملفت

سكر وأنيميا وشلل رعاش.. 21 علامات تظهر على اليد تكشف أمراضا خطيرة

علامات اليد
علامات اليد
علامات اليد

غير التخسيس.. تعرف على فوائد بذور الشيا

غير التخسيس..تعرف على فوائد بذور الشيا
غير التخسيس..تعرف على فوائد بذور الشيا
غير التخسيس..تعرف على فوائد بذور الشيا

فيديو

سامح عبد العزيز

محدش يكلمني.. طليقة سامح عبدالعزيز توجه رسالة حاسمة للصحافة

أكلة نادية السيد وآية حبيب

دعوة من القلب.. نادية السيد تطلب من آية حبيب فيديو مشترك بعد رجوعها

المتهمين

بسبب لهو الأطفال.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمطرية في القاهرة

المتهم

تشاجر مع جيرانه.. القبض على شخص يحمل سلاحا أبيض بالفيوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد