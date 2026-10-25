قبل بيعها بالأسواق.. ضبط 15 طن زيون سيارات مغشوشة داخل مصنع بالشرقية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى، من ضبط القائمين على إدارة مخزن "غير مرخص" لإنتاج وتعبئة زيوت السيارات كائن بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية.

وضُبط بحوزتهم (15 طن زيوت سيارات مجهولة المصدر - 200 لتر زيوت سيارات "منتج نهائى" وتحمل علامات تجارية مقلدة ، ومصنعة بإستخدام خامات مجهولة المصدر – 1 طن مواد خام مجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج" – 2500 قطعة "مستلزمات إنتاج " مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية – خط إنتاج ) تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









