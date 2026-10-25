سقوط نصاب أوهم ضحاياه بقدرته على تعديل بيانات بطاقات الرقم القومى

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين .

رصدت الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص بالجيزة بإدراة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للنصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تعديل بيانات بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم .

بالفحص أمكن تحديد وضبط مستخدم الحساب (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة شبراخيت بالبحيرة) ، حال تواجده بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة ، وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وتبين عدم حيازته لثمة أدوات تُستخدم فى تعديل بطاقات الرقم القومى وبمواجهته أقر بقيامه بتدوين رقم هاتفه على المنشور بقصد النصب والإحتيال على المواطنين راغبى تعديل بيانات بطاقات الرقم القومى "على خلاف الحقيقة" والإستيلاء على أموالهم، وعقب تحويلهم مبالغ مالية يقوم بغلق هاتفه المحمول وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





