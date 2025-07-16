دعوة من القلب.. نادية السيد تطلب من آية حبيب فيديو مشترك بعد رجوعها

أعربت الشيف نادية السيد عن سعادتها بعودة الشيف آية حبيب إلى تقديم محتواها مجددًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد غياب دام قرابة عامين.





وكتبت نادية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أنها فرحت كثيرًا بعد مشاهدة فيديو عودة آية، خاصة بعد توضيح الأخيرة أن غيابها كان لأسباب شخصية، وليس بسبب الشائعات التي تم تداولها سابقًا.





كما وجهت نادية دعوة لآية حبيب لتصوير فيديو مشترك بينهما، استجابة لرغبة عدد كبير من المتابعين، مؤكدة أنها تُحب التعاون والأجواء الإيجابية، لا سيما وأنها تتواجد حاليًا في دبي حيث تقيم آية.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.