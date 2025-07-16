بـ62 جنيه شهريًا.. إجراءات وشروط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2025

توسعت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2025، باعتباره من أهم خدمات البنية التحتية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين والاعتماد على مصادر طاقة آمنة ونظيفة.

ويُعد توصيل الغاز للمنازل خطوة رئيسية ضمن جهود الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة، لا سيما في المناطق المكتظة بالسكان.

ويرصد «صدى البلد» جميع التفاصيل المتعلقة بـ توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2025، سواء في حالة وجود وصلة خارجية أو عدم وجودها، مع توضيح الإجراءات المطلوبة، المستندات، والرسوم المقررة وفقًا لما حددته وزارة البترول والثروة المعدنية.

خطوات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2025 داخل عقار سبق توصيله بالغاز

في حال كان العقار يعمل بالفعل بالغاز الطبيعي، وتقدم أحد السكان الجدد بطلب التوصيل، تكون إجراءات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل على النحو التالي:

تقديم طلب رسمي من العميل داخل صالة استقبال العملاء بمقر شركة الغاز التابع لها. إجراء معاينة فنية من خلال قسم خدمة العملاء بالشركة لتحديد الأعمال المطلوبة. تحديد رقم كود العميل في حالة وجود وصلة خارجية سابقة تخدم العقار. إبرام العقد مع شركة الغاز بعد تقديم المستندات وسداد الرسوم الخاصة بالخدمة، وتشمل:

تأمين العداد

تأمين استهلاك

مقابل التحويل

5. بعد التعاقد، تُنفذ الشركة أعمال التركيبات الداخلية، عقب سداد مقايسة التركيبات.

6. يتم عمل تحويلات للأجهزة المنزلية لتعمل بالغاز الطبيعي، بعد سداد كامل المستحقات.

توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2025

توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2025 في حالة عدم وجود وصلة خارجية

في بعض الحالات، لا تتوفر وصلة غاز خارجية جاهزة تصل إلى العقار، وهنا تختلف خطوات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2025، وتشمل:

الحصول على خطاب من الحي يفيد بعدم وجود مخالفات إنشائية في العقار أو الوحدة.

يفيد بعدم وجود مخالفات إنشائية في العقار أو الوحدة. التعاقد الرسمي مع شركة الغاز، بعد تقديم المستندات المطلوبة وسداد:

مع شركة الغاز، بعد تقديم المستندات المطلوبة وسداد: تأمين العداد

تأمين الاستهلاك

مقابل التحويل

تنفيذ التركيبات الخارجية والداخلية للعقار بالكامل، بعد سداد قيمة مقايسة الأعمال.

للعقار بالكامل، بعد سداد قيمة مقايسة الأعمال. إجراء تحويلات الأجهزة لتعمل بالغاز، بعد سداد المبالغ المستحقة.

وهذا الإجراء يُطبق في العقارات التي لم تصل إليها الشبكة بعد، ويشمل مرحلة التوصيل الخارجي والداخلي كاملة ضمن منظومة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

المستندات المطلوبة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2025

لضمان سرعة إنهاء إجراءات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2025، يجب توفير المستندات التالية عند التقديم:

صورة من بطاقة الرقم القومي للعميل.

إيصال كهرباء حديث باسم العميل أو صاحب العقار.

عقد ملكية أو عقد إيجار للوحدة.

في حالة عدم وجود وصلة خارجية: خطاب من الحي يفيد بعدم وجود مخالفات.

توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2025

رسوم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ونظام التقسيط

تحدد وزارة البترول وهيئة الغاز الطبيعي الرسوم المقررة مقابل توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2025 كالتالي:

رسوم تأمين العداد

رسوم تأمين الاستهلاك

مقابل التحويل

تكلفة مقايسة التركيبات (تختلف حسب نوع الوحدة وعدد الأجهزة)

كما توفر شركات الغاز التابعة للدولة نظام تقسيط على 7 سنوات بقسط شهري يبلغ 62 جنيهًا فقط، دون فوائد، وهو ما يُسهّل حصول شرائح كبيرة من المواطنين على الخدمة دون أعباء مالية كبيرة.

الجهات المسؤولة عن توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2025

تتم عمليات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2025 من خلال الشركات التابعة لوزارة البترول، وأبرزها:

شركة بتروتريد

شركة تاون جاس

شركة ناتجاس

شركة غاز مصر

ويُحدد نطاق عمل كل شركة بناءً على المنطقة الجغرافية التابع لها العميل.

توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2025

الفئات المستفيدة من توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2025

تستهدف الدولة توصيل الخدمة إلى الفئات التالية:

الأُسر المقيمة في عقارات قائمة داخل المدن أو القرى.

مستفيدو مبادرات "حياة كريمة".

الأسر في مشروعات الإسكان الاجتماعي.

المواطنين الراغبين في التحويل من استخدام البوتاجاز إلى الغاز الطبيعي.

توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2025 لدعم الاقتصاد وتقليل فاتورة الدعم

وتُساهم خطة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في خفض فاتورة استيراد البوتاجاز، وتحقيق وفر في دعم الطاقة المقدم من الدولة، إلى جانب تقليل الانبعاثات الضارة وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة.

وتؤكد وزارة البترول أن خطة التوسّع في التوصيل مستمرة لتغطية أكبر عدد ممكن من المناطق السكنية الجديدة والقديمة على حد سواء.