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تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدون مقدم لمدة 7 سنوات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدون مقدم لمدة 7 سنوات

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي
محمد غالي

في إطار خطة الدولة لتوسيع مظلة الخدمات الأساسية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية رسميا استمرار العمل بنظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، من خلال إضافة 62 جنيها فقط شهريا على فاتورة الغاز لمدة سبع سنوات كاملة (84 شهرا)، دون الحاجة لسداد مقدم أو تحمل فوائد إضافية.

تقسيط بدون فوائد

أكدت الوزارة أن هذا النظام يطبق تلقائيا على جميع العملاء الجدد الذين يتم توصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية لأول مرة، بشرط ألا تكون الوحدة قد حصلت على الخدمة سابقا. 
ويعد هذا النظام بديلا فعالا للدفع النقدي الفوري، ويساهم في تقليل الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز، لا سيما في المناطق المستهدفة بمبادرة “حياة كريمة” والمجتمعات الجديدة.

وتبلغ التكلفة الكلية للعميل بعد دعم الدولة 5200 جنيه، تسدد على أقساط شهرية ثابتة بقيمة 62 جنيها تضاف مباشرة إلى فاتورة الغاز، دون أي فوائد أو أعباء إضافية.

الأوراق المطلوبة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل

حددت وزارة البترول المستندات اللازمة لتوصيل الخدمة ضمن النظام الجديد، وتشمل:
صورة من عقد الإيجار أو مستندات الملكية (مع الاطلاع على الأصل)
إيصال كهرباء حديث باسم المشترك
صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر (مع الاطلاع على الأصل)
ما يثبت سداد قيمة تنفيذ الأعمال

خطوات توصيل الغاز بعد تقديم الطلب

تبدأ الإجراءات بعد تقديم الأوراق من خلال مراجعة الطلب داخل شركة الغاز، ثم تحديد الأعمال اللازمة. 
ويقوم المواطن بسداد تأمين العداد، وتأمين الاستهلاك، ومصاريف التحويل، إضافة إلى مقايسة التركيبات. 
وتنفذ الشركة التركيبات الداخلية للوحدة السكنية من خلال طواقمها الفنية المتخصصة.

بدء إدراج الأقساط في فواتير الشهر الجاري

أكدت وزارة البترول أن بند التقسيط سيبدأ في الظهور ضمن فواتير الغاز اعتبارا من فاتورة يونيو 2025، حيث ستقوم شركات التحصيل، وعلى رأسها “بتروتريد”، بإدراج مبلغ 62 جنيها شهريا ضمن الفاتورة الخاصة بكل مشترك منضم إلى نظام التقسيط الجديد.

ويشمل النظام أيضا التعاقدات التي تمت بعد إلغاء العمل به مؤقتا في يونيو 2024، حيث ستدرج تلقائيا ضمن آلية السداد الجديدة.

زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل

بالتوازي مع تيسيرات التوصيل، أعلنت الحكومة عن زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، اعتبارا من استهلاك 1 يونيو 2025، وذلك في إطار خطة لإعادة هيكلة منظومة الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقا.

الغاز الطبيعي

الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي للمنازل

الشريحة الاستهلاكية    السعر السابق (جنيه/م³)    السعر الجديد (جنيه/م³)    نسبة الزيادة
من 0 إلى 30 مترا مكعبا    3.00    4.00    33.3%
من 31 إلى 60 مترا مكعبا    4.00    5.00    25%
أكثر من 60 مترا مكعبا    5.00    7.00    40%

وتهدف هذه الزيادة إلى ضمان استدامة خدمات الطاقة، وتحسين كفاءة شبكة الإمداد، مع الحفاظ على استمرارية الدعم الموجه للفئات الأولى بالرعاية.

دعم متكامل من الدولة للمواطنين

يعكس استمرار العمل بنظام تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل توجه الدولة الواضح لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الأساسية، مع مراعاة الجوانب المالية، وتقديم بدائل مرنة تلائم مختلف شرائح المجتمع.

أسعار الغاز الطبيعي للمنازل أسعار الغاز الطبيعي توصيل الغاز الطبيعي تقسيط توصيل الغاز الطبيعي وزارة البترول

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