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طريقة التعاقد على الغاز الطبيعي .. اعرف الإجراءات والأوراق المطلوبة
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طريقة التعاقد على الغاز الطبيعي .. اعرف الإجراءات والأوراق المطلوبة

طريقة التعاقد على الغاز الطبيعي .. اعرف التكلفة والأوراق المطلوبة
طريقة التعاقد على الغاز الطبيعي .. اعرف التكلفة والأوراق المطلوبة
عبد الفتاح تركي

طريقة التعاقد على الغاز الطبيعي هي محل اهتمام كثير من المواطنين الراغبين في الحصول على خدمة الغاز المنزلي، في ظل تصاعد أسعار أسطوانات البوتاجاز ووجود نقص في توافرها ببعض المناطق وفي أوقات الذروة والأعياد بسبب الضغط على شرائها أو تخزينها. 

التعاقد على الغاز الطبيعي أونلاين من الأمور السهلة والمريحة، بفضل التسهيلات التي تتيحها وزارة البترول، وشركات الغاز الطبيعي التابعة لها، إذ أتاحت شركة تاون جاس إمكانية التقديم على الغاز من خلال الإنترنت، لذا سنحاول في هذا التقرير توضيح طريقة التعاقد على الغاز الطبيعي عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الشروط والأوراق المطلوبة لذلك، وبعض التفاصيل الأخرى المهمّة.

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طريقة التعاقد على الغاز الطبيعي .. اعرف التكلفة والأوراق المطلوبة

طريقة التعاقد على الغاز الطبيعي أونلاين

للتعاقد على الغاز الطبيعي أونلاين، يتعين عليك اتباع بعض الخطوات السهلة والبسيطة، إذ يمكنك فتح موقع شركة تاون جاس على الإنترنت، ثم النقر على أيقونة «تعاقد أونلاين» والاختيار بين عميل جديد أو قائم، يلي ذلك إدخال البيانات المطلوبة، مثل الاسم الكامل والمنطقة والعنوان ورقم الهاتف، بعد ذلك تحتاج إلى توفير إثبات الشخصية، مثل رقم قومي أو جواز سفر، وتقديمه إلى الموقع الإلكتروني.

الدخول إلى موقع شركة تاون جاس.

النقر على أيقونة تعاقد أونلاين.

اختيار نوع العميل.

إدخال البيانات المطلوبة.

تحميل إثبات الشخصية.

شروط التقديم على الغاز الطبيعي أونلاين

شركة تاون جاس حددت شروطًا عدة للتقديم على الغاز الطبيعي أونلاين، لتضمن تسهيل العملية على المواطنين، إذ تشترط الشركة أن يكون العقار مرخصًا بالكامل، ومتصلًا بالكهرباء، بالإضافة إلى أن يكون العقار في منطقة تتوفر بها بنية تحتية جيدة للغاز، كما أن الالتزام بهذه الشروط يعد أمرًا ضروريًا لضمان قبول الطلب وإتمام العملية بنجاح.

طريقة التعاقد على الغاز الطبيعي .. اعرف التكلفة والأوراق المطلوبة

توفر ترخيص للعقار.

اتصال العقار بالكهرباء.

وجود بنية تحتية ملائمة للغاز.

الأوراق المطلوبة لتوصيل الغاز

تقديم طلب توصيل الغاز الطبيعي أون لاين يتطلب تجهيز مجموعة من الأوراق الأساسية، التي تشمل إثبات الشخصية كصورة من بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى إيصال مرافق حديث مثل إيصال الكهرباء وعقد تمليك أو إيجار، كما يتعين تقديم صورة من إيصال الكهرباء الذي يوضح العنوان السكني، ويتطلب الأمر أيضًا استمارة من أحد البنوك لضمان القبول على نظام التقسيط.

المستند    الوصف

صورة إثبات الشخصية مثل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر

إيصال مرافق حديث   مثل إيصال الكهرباء

عقد تمليك أو عقد إيجار           لإثبات الإقامة

استمارة بنكية          للحصول على موافقة التقسيط

باتباع هذه الخطوات وتجهيز الأوراق اللازمة، يمكنك بسهولة التقديم على خدمة الغاز الطبيعي أون لاين بكل يسر وراحة.

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