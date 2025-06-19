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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انبعاث رائحة غاز بالمنيب.. بيان هام من محافظة الجيزة للمواطنين

غاز
غاز
أحمد زهران

تنوه محافظة الجيزة، إلى أنه في إطار المتابعة المستمرة لأعمال المرافق الحيوية، ورد إخطار إلى مركز السيطرة والتحكم من غرفة الطوارئ المركزية للغاز الطبيعي، يفيد بقيام الجهات المختصة بأعمال ربط خط الغاز الطبيعي لقطاعي 29 و30 بشارع 6 أكتوبر – المنيب، وذلك اليوم الخميس الموافق 19 يونيو 2025، على أن تستمر الأعمال بشكل متناوب حتى الساعة 6:00 صباحًا من اليوم التالي.

وتشير المحافظة إلى أن تلك الأعمال قد ينجم عنها انبعاث رائحة غاز طبيعي في محيط المنطقة، وهي أعمال تتم وفقًا لأعلى معايير السلامة والأمان وتحت إشراف فني متخصص.

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين عدم الانزعاج من رائحة الغاز، مؤكدة أن الأمر آمن تمامًا وتحت السيطرة الكاملة، وجارٍ المتابعة الميدانية لحين الانتهاء من جميع الأعمال في المواعيد المحددة.

اخبار الجيزة غاز محافظة الجيزة

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