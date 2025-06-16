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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

توفير الغاز الطبيعي.. وزير البترول الأسبق: مصر كان لها نظرة استباقية للأحداث

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي
هاني حسين

أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الاسبق، أن الدولة المصرية كان لها نظرة استباقية للأحداث في المنطقة، خاصة في ظل التوترات التي من المؤكد  سيكون لها تأثير على كل دول العالم .

وقال أسامة كمال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة أخيرة ” المذاع على قناة “ أون”، :" مصر تعاقدت على 3 سفن للتغويز".

وتابع :" السفينة الواحدة تستطيع إدخال 600-750 مليون قد يوميا وحمولتها أسبوع  تقريبا  وهناك سفينة  بالفعل تم ربطها ومراكب الغاز واقفة قصادها متوقعا  أن تبدأ  عملها خلال اربع ايام".
 

وأكمل أسامة كمال :" هناك اتفاق بين الحكومتين المصرية والأردنية تم توقيعه في عام 2024 بموجبه نقل المركب من العقبة لميناء العين السخنة ومن ثم يتم  إعادة التغويز وبالتالي  يحصلون على ماقيمته أقل من 50% من حصتهم حاليا وهذا إتفاق ومن ثم لايتم تصدر غاز هذا من حصتهم ".


واصل : “ لما المركب تشتغل ياخدوا حصتهم ونحن ناخد حصتنا  وتعود الامور لنصابها   الاصل حصتهم 350 مليون قدم مكعب والان يحصلون فقط على 100 مليون قدم مكعب وهي أقل  من النصف ”.


مردفا : “  الاصل في ذلك هو وجود مركب تغويز كانت واقفة في العقبة وهي السفينة الثانية لان الاولى كانت في مصر  ومن شهر مايو  جبناها مصر وهذه التي يتم ربطها في الوقت الراهن”.

البترول مصر الغاز الطبيعي التغويز اخبار التوك شو

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