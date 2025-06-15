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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير البترول يصدر حركة تكليفات جديدة لدعم التحول الرقمي وتطوير تكنولوجيا المعلومات بالقطاع

س كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية
س كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية
قسم الاقتصاد

أصدر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تكليفات جديدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، شملت تعيين مساعدين جدد لرؤساء الشركات والهيئات التابعة في هذا المجال الحيوي، بما يدعم التوجه نحو تطوير منظومة العمل الرقمي وتعزيز الحوكمة المؤسسية.

وتضمنت الحركة تكليف المهندس مصطفى أحمد حمدي علي إبراهيم الأعصر، مساعدًا لرئيس الشركة للأعمال الرقمية بالشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي). ويتمتع المهندس الأعصر بخبرة واسعة، حيث حصل على بكالوريوس هندسة الاتصالات من جامعة القاهرة عام 1990، وبدأ مسيرته المهنية في "إنبي" في نفس العام، متدرجًا في المناصب حتى تولى منصب مدير عام هندسة القياس والتحكم والاتصالات عام 2021، ثم مساعد رئيس الشركة للقطاع ذاته في عام 2025.

كما شملت الحركة تكليف المهندس محمد محمود أبوالمجد منصور، مساعدًا للرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول لتكنولوجيا المعلومات. ويعد المهندس منصور من الكفاءات البارزة في القطاع، حيث حصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة الزقازيق عام 1993، وبدأ عمله بقطاع البترول عام 1997 بشركة عجيبة للبترول، متدرجًا حتى أصبح مديرًا عامًا للنظم الرقمية بالشركة الفرعونية للبترول في عام 2020، ثم مساعدًا لرئيس شركة إنبي لتكنولوجيا المعلومات عام 2023.

وتأتي هذه التكليفات في إطار جهود الوزارة لتحديث أنظمتها الرقمية، وتعزيز الكفاءات القيادية في مجال تكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي بقطاع البترول.


 

البترول تكنولوجيا المعلومات رؤساء الشركات العمل الرقمي

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