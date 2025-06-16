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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البترول البحرية تنتهي من تركيب منصة WEB OFFSHORE بمشروع تنمية حقل غاز البرلس

أرشيفية
أرشيفية
ولاء عبد الكريم

 نجحت شركة خدمات البترول البحرية (PMS) في إنجاز مرحلة جديدة وهامة من أعمالها في مشروع تنمية حقل غاز غرب البرلس البحري لشركة غرب البرلس للبترول " بتروويب" ، حيث انتهت بنجاح من تنفيذ أعمال تركيب المنصة البحرية Weboffshore، باستخدام الوحدة البحرية العملاقة المملوكة لها، البارج PMS 12، مدعومة بعدد من الوحدات المساعدة المتخصصة، في وقت قياسي وبكفاءة تشغيلية عالية،  وذلك في إطار الدور الحيوى الذي تقوم به الشركة  في دعم وتنفيذ مشروعات قطاع البترول وفى ضوء المحور الأول لاستراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة معدلات الإنتاج. 

ويأتي  تنفيذ الأعمال لتأكيد  الإمكانيات الفنية والتقنية المتقدمة التي تمتلكها شركة  خدمات البترول البحرية PMS، وقدرتها الفائقة على تنفيذ مختلف  أعمال الإنشاءات والخدمات البحرية .

وقد شملت الأعمال، تركيب الجاكت الذي بلغ وزنه 345 طنًا، تلاه تركيب سطح المنصة (الDeck) بوزن إجمالي قدره 431 طنًا، باستخدام معدات الرفع البحري المتطورة على  البارج 12، الذي يعد من أكبر الوحدات البحرية العاملة في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط.

وقد جرى تنفيذ هذه الأعمال وفقًا لأعلى معايير السلامة والجودة العالمية، مع الالتزام التام بالجداول الزمنية المحددة للمشروع.

وتُعد هذه الخطوة استمرارًا للنجاحات المتتالية التي تحققها شركة خدمات البترول البحرية في المشروعات القومية الكبرى .

وتجدر الإشارة إلى أن شركة PMS كانت قد انتهت مؤخراً من أعمال إنزال خط غرب البرلس البحري بقطر 8 بوصة، باستخدام الوحدة البحرية “PMS 11”، التي تتمتع بأحدث الإمكانات الفنية المتخصصة في إنزال الخطوط البحرية وتركيب المنصات

كما تواصل شركة PMS  تنفيذ أعمالها في المشروع نفسه، وتشمل المرحلة القادمة استكمال إنزال خط بحري بقطر 14 بوصة، بإجمالي طول 32 كم ، إلى جانب الاستعداد لتركيب المنصة البحرية الثانية بالمشروع، وهي منصة PAPYRUS، والتي تُعد من المنصات الرئيسية المخطط تنفيذها في إطار التوسع في الإنتاج بمنطقة غرب البرلس البحرية بإدكو .

هذا الإنجاز يمثل دلالة واضحة على ما وصلت إليه الشركة من تطور نوعي في قدراتها التشغيلية، والتزامها الراسخ بتعزيز قدرات قطاع البترول المصري على الإنتاج والاستدامة، بما يواكب خطط الدولة المصرية لتأمين مصادر الطاقة وتعظيم الاستفادة من حقول الغاز الطبيعي، بما يدعم الاقتصاد الوطني.

وقد استطاعت PMS خلال الفترات الأخيرة أن تُثبت جدارتها كمقاول وطني قادر على تنفيذ أضخم الأعمال البحرية، متجاوزة التحديات الفنية والبيئية، وملتزمة دائمًا بالجودة والكفاءة وكافة معايير السلامة الدولية .

وقد انعكس ذلك في مشاركتها الفعالة في العديد من المشروعات القومية في البحرين الأحمر والمتوسط، يأتي في مقدمتها مشروعات تنمية حقول الغاز العملاقة وأهمها المرحلة العاشرة والحادية عشر  لتنمية حقل غاز غرب الدلتا العميق .

ويأتي هذا النجاح أيضا امتدادًا للدور الحيوي الذي تلعبه الشركة ضمن منظومة عمل متكاملة تستهدف  الاعتماد على الخبرات الوطنية في تنفيذ الأعمال البحرية المتخصصة وتنفيذ المهام الكبرى بكوادر مصرية ، ومعدات بحرية مملوكة ومجهرة بأحدث الإمكانات ، مما يُعد نموذجًا يُحتذى به في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

شركة خدمات البترول البحرية حقل غاز غرب البرلس البحري قطاع البترول

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