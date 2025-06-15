وزير البترول الأسبق يوضح تداعيات التصعيد في المنطقة على أسعار النفط عالميا

كشف المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، تداعيات التوترات والتصعيد في المنطقة على أسعار النفط عالميا، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة المقبلة أمر وارد بقوة.

وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن ما يحدث ارتفاع لحظي في كل شيء وهذا الأمر يرجع لطبيعة التوتر العسكرية، متابعا أن الطاقة عصب كل شيء ولا يوجد شيء يعمل بدونها.

وتابع المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، أن في حال استمرار الازمة الحالية لمدة أسبوع ستتحرك أسعار النفط إلى 85 دولار، مشيرا إلى أن يمكن حدوث تقليل للمعروض في شرق آسيا بعد الضربات الإسرائيلية لإيران.