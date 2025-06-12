ما هو سعر متر الغاز الطبيعي للمنازل؟

يبحث الكثير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة عن أسعار الغاز الطبيعي للمنازل ، بعد القرار الحكومي الأخير الذي نص على تحريك أسعار الغاز بداية من فاتورة شهر يونيو 2025.

القرار جاء ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة منظومة الدعم الخاصة بالطاقة، وذلك بهدف ترشيد استهلاك الموارد وضمان استدامة تقديم الخدمة إلى كافة المواطنين في ظل ارتفاع عالمي غير مسبوق في أسعار الطاقة والتكاليف التشغيلية.

أسعار شرائح استهلاك الغاز

بحسب ما أُعلن رسميًا، فإن زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل سيتم تطبيقها على كل شرائح الاستهلاك المنزلي دون أي استثناءات، حيث يسري القرار اعتبارًا من فواتير الغاز التي تحتسب استهلاك ما بعد الأول من يونيو 2025.

أسعار الغاز الجديدة بعد الزيادة

وفقًا للتعديلات الجديدة، أصبحت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل وفق الشرائح الاستهلاكية كالتالي:

من 0 إلى 30 مترًا مكعبًا: 4 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 3 جنيهات (زيادة بنسبة 33.3%)

من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا: 5 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 4 جنيهات (زيادة بنسبة 25%)

أكثر من 60 مترًا مكعبًا: 7 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 5 جنيهات (زيادة بنسبة 40%)

زيادة أسعار الغاز

تشير التحليلات إلى أن هذه الزيادة تمثل جزءًا من الخطة الشاملة التي تتبناها وزارة البترول لإصلاح الدعم تدريجيًا، حيث ترى الحكومة أن الأسعار القديمة لم تعد تعكس التكلفة الحقيقية لتوفير الغاز، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار الغاز المستورد عالميًا وتكاليف نقله وتوزيعه. ويؤكد مسؤولو الوزارة أن الدولة ما زالت تتحمل جزءًا كبيرًا من التكلفة النهائية، حرصًا على البعد الاجتماعي.

هل تم رفع أسعار الغاز؟

نعم، تم بالفعل رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل اعتبارًا من فاتورة شهر يونيو 2025،/ وأعلنت وزارة البترول أن القرار يأتي في إطار "ضمان استمرارية الخدمة وجودتها"، وسط التأكيد على استمرار الدعم بشكل جزئي، كما شملت التعديلات جميع الشرائح الاستهلاكية، لتكون الزيادة شاملة لكل المستخدمين.

كم سعر تقديم الغاز الطبيعي للمنازل 2025؟

أما عن تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، فقد أعادت وزارة البترول تفعيل نظام التقسيط على 7 سنوات بدون مقدم أو فوائد، بعد أن كانت قد أوقفته العام الماضي. ويبلغ إجمالي تكلفة التوصيل بعد الدعم 5200 جنيه، أي ما يعادل 62 جنيهًا شهريًا تُضاف تلقائيًا إلى فاتورة الغاز.

ويأتي هذا النظام ضمن المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ويشمل التيسير على المواطنين من خلال السماح لهم بتقسيط التكاليف دون عبء مالي مباشر.

ما هو سعر متر الغاز الطبيعي للمنازل؟

بحسب الأسعار الجديدة المعلنة، فإن سعر متر الغاز الطبيعي يختلف وفق الشريحة الاستهلاكية:

الشريحة الأولى (حتى 30 مترًا مكعبًا): 4 جنيهات للمتر

الشريحة الثانية (من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا): 5 جنيهات للمتر

الشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترًا مكعبًا): 7 جنيهات للمتر

ويمثل هذا التحول في الأسعار إحدى أكبر الزيادات التي تشهدها منظومة الطاقة المنزلية منذ سنوات، مع التأكيد على استمرار برامج الدعم الجزئي، وتشجيع المواطنين على ترشيد الاستهلاك.

خطوات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

تشمل عملية التوصيل عددًا من الخطوات البسيطة التي تبدأ بتقديم الأوراق، وتشمل:

صورة من عقد الإيجار أو الملكية (الأصل للاطلاع)

صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر

إيصال كهرباء حديث باسم المتقدم

ما يُثبت سداد قيمة الأعمال

بعد استكمال الأوراق، تقوم شركة الغاز بفحص الطلب وتحديد المستلزمات الفنية للتوصيل، يليها تنفيذ التركيبات الداخلية، وتسليم العداد وتفعيل الخدمة.

وصرّح المهندس حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، بأن الزيادة في أسعار الغاز المنزلي "ضرورية للحفاظ على استمرارية الخدمة وتعزيز كفاءتها"، مضيفًا أن القرار يهدف أيضًا إلى "تحقيق العدالة في توزيع الدعم، وتحفيز المواطنين على الاستخدام الرشيد للطاقة".

إعادة تفعيل نظام تقسيط توصيل الغاز للمنازل

في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين وتوسيع نطاق استخدام الطاقة النظيفة، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إعادة تفعيل نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، على أن يُضاف مبلغ 62 جنيهًا شهريًا إلى فاتورة الغاز، وذلك لمدة 7 سنوات متتالية.

عودة نظام التقسيط دون مقدم أو فوائد

أكدت وزارة البترول أن النظام الجديد يتميز بكونه دون مقدم أو فوائد، حيث يتيح للمواطنين تقسيط تكلفة التوصيل بطريقة ميسرة عبر فواتير الغاز الشهرية، وهو ما يُسهم في نشر استخدام الغاز الطبيعي على نطاق أوسع، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

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وشمل القرار أيضًا المواطنين الذين تم توصيل الغاز لمنازلهم بعد إلغاء نظام التقسيط في يونيو 2024، إذ سيتم إدراجهم تلقائيًا ضمن النظام الجديد دون الحاجة إلى تقديم طلبات إضافية.

كيف يتم احتساب مبلغ القسط الشهري؟

وفقًا لما أعلنته وزارة البترول، فإن إجمالي تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل تبلغ 16 ألف جنيه، إلا أن الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من هذه التكلفة، ليصل نصيب المواطن منها إلى 5200 جنيه فقط بعد الدعم الحكومي.

ويُقسَّط هذا المبلغ على أقساط شهرية بقيمة 62 جنيهًا تُضاف إلى فاتورة الغاز، وتُدرج في أحد بندين هما:

بند استهلاك الغاز الطبيعي

بند القسط الشهري الثابت الخاص بتكلفة التوصيل

من تشملهم الزيادة الجديدة؟

سيتم تطبيق الزيادة الشهرية البالغة 62 جنيهًا على الفئات التالية:

العملاء الذين تم توصيل الغاز لمنازلهم بنظام التقسيط

بينما يُستثنى من هذا القرار:

العملاء الذين سددوا تكلفة التوصيل كاملة مقدمًا

خطوات التقديم لتوصيل الغاز الطبيعي

لمن يرغب في الاستفادة من خدمة توصيل الغاز الطبيعي، هناك مجموعة من المستندات المطلوبة، تشمل:

صورة من عقد الإيجار أو مستند الملكية مع الأصل للاطلاع

إيصال كهرباء حديث باسم المشترك

صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر

إثبات سداد قيمة تكاليف تنفيذ الأعمال

كيفية التوصيل في العقارات القائمة أو الجديدة

يتطلب توصيل الغاز الطبيعي في العقارات، سواء كانت قائمة أو جديدة، التوجه إلى شركة الغاز التابع لها المواطن واتباع الخطوات التالية:

تقديم المستندات المطلوبة

إجراء المعاينة الفنية

الحصول على تصاريح من الحي ومركز المعلومات

تنفيذ التوصيل الداخلي والخارجي

ويُشترط في حالة العقارات الجديدة ألا تقل نسبة الإشغال بها عن 85%.

بدء تطبيق القسط الشهري على الفواتير

أعلنت وزارة البترول أن بدء تطبيق القسط الشهري البالغ 62 جنيهًا سيكون من الشهر القادم، حيث ستقوم شركات التحصيل مثل بتروتريد بإدراج بند القسط في فواتير المشتركين بنظام التقسيط بشكل دوري وثابت.

ويُعد هذا القرار جزءًا من المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ويعكس توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، وتقديم حلول مرنة تمكن المواطنين من الاستفادة من خدمات الطاقة دون تحميلهم أعباء مالية كبيرة دفعة واحدة.