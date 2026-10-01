رحيل والد عبير نعمة بعد صراع مع المرض.. تفاصيل الساعات الأخيرة ودوره في مسيرتها الفنية

تعيش الفنانة اللبنانية عبير نعمة حالة من الحزن بعد وفاة والدها طوني نعمة، عن عمر ناهز 74 عامًا، عقب معاناة مع المرض خلال الفترة الماضية، حيث خضع للعلاج وسط أجواء عائلية خاصة وبعيدًا عن الأضواء ووسائل الإعلام.

وفاة والد عبير نعمة بعد معاناة مع المرض

ورحل طوني نعمة بعد صراع مع سرطان الرئة، تاركًا حالة من الحزن بين أفراد أسرته ومحبي ابنته الفنانة عبير نعمة، التي ارتبطت بوالدها بعلاقة قوية، وكان له حضور مؤثر في حياتها الشخصية والفنية منذ سنوات طفولتها.

وعقب انتشار خبر الوفاة، تفاعل محبو عبير نعمة ومتابعوها مع رحيل والدها، وحرص عدد كبير منهم على توجيه رسائل التعازي والمواساة لها ولأسرتها، داعين للراحل بالرحمة والمغفرة ولعائلته بالصبر والسلوان.

والد عبير نعمة ودوره في حبها للموسيقى

لم يكن طوني نعمة مجرد والد للفنانة اللبنانية، بل كان له تأثير واضح في تكوين شخصيتها الموسيقية، خاصة أنها نشأت في أسرة ارتبطت بالموسيقى والغناء منذ سنواتها الأولى.

وعبير نعمة هي الابنة البكر بين 9 أبناء، وقد نشأت داخل منزل كانت الموسيقى حاضرة فيه بصورة مستمرة، رغم الظروف الصعبة التي مرت بها الأسرة، وهو ما ساهم في ارتباطها بالفن والغناء في وقت مبكر من حياتها.

وسبق أن تحدثت عبير نعمة عن والدها، وكشفت أنه فقد إحدى ساقيه خلال الحرب، إلا أن الإصابة لم تمنعه من ممارسة الغناء أو التمسك بشغفه بالموسيقى، بل ظل حريصًا على نقل هذا الحب إلى أبنائه، لتصبح الموسيقى جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية داخل الأسرة.

علاقة خاصة جمعت عبير نعمة بوالدها

وعرفت عبير نعمة خلال مسيرتها الفنية بحرصها على إبقاء حياتها الأسرية بعيدة عن الأضواء، رغم حضورها المستمر على الساحة الفنية، وكانت تتحدث في مناسبات مختلفة عن ارتباطها بعائلتها وتأثيرها في تكوينها الإنساني والفني.

ومن هذا الجانب، شكل والدها أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في حياتها، إذ ساهمت الأجواء الموسيقية التي نشأت فيها في تعزيز شغفها بالغناء، إلى جانب ما اكتسبته من عائلتها من ارتباط بالموسيقى باعتبارها جزءًا من الحياة اليومية.

ومع رحيل طوني نعمة، تفقد عبير نعمة أحد أهم أفراد أسرتها وأكثرهم تأثيرًا في مسيرتها، فيما يلتف أفراد العائلة حولها لمساندتها خلال هذه الفترة الصعبة.

ويأتي رحيل والد الفنانة اللبنانية بعد فترة من المعاناة مع المرض، عاش خلالها بعيدًا عن الإعلام، قبل أن يُعلن خبر وفاته ويخيّم الحزن على الأسرة ومحبي عبير نعمة.

رحم الله طوني نعمة، وألهم الفنانة عبير نعمة وأسرتها الصبر والسلوان.