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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وفاة والدة مازن المتجول.. نجوم الفن يشيعون جثمان عايدة حمزة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

وفاة والدة مازن المتجول.. نجوم الفن يشيعون جثمان الحاجة عايدة حمزة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد
وفاة والدة مازن المتجول.. نجوم الفن يشيعون جثمان الحاجة عايدة حمزة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد
أوركيد سامي

رحلت عن عالمنا، أمس الأربعاء، عايدة حمزة، والدة مدير التصوير والمخرج مازن المتجول، بعد رحلة من العطاء، وسط حالة من الحزن خيمت على أسرتها وأصدقائها ومحبيها.

وأعلن مازن المتجول خبر وفاة والدته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، .

تشييع جثمان والدة مازن المتجول

بدات صلاة الجنازة على الحاجة عايدة حمزة منذ قليل    في مسجد الشرطة  في الشيخ زايد، وسط حضور أفراد أسرتها وأصدقائها وعدد من نجوم الفن والإعلام.

حرص على الحضور العديد من النجوم منهم  عمرو يوسف، أحمد  صفوت، و العديد من النجوم 

وبدأت منذ قليل مراسم تشييع جثمان الراحلة، حيث حرص عدد من النجوم وأصدقاء الأسرة على التواجد والمشاركة في الجنازة، وتقديم واجب العزاء إلى مازن المتجول و أسرتة  ، في ظل أجواء من الحزن والتأثر.

وشهدت الجنازة حضور عدد من الشخصيات الفنية، الذين حرصوا على مساندة مازن المتجول والوقوف إلى جواره في وفاة والدته، كما توافد أصدقاء الأسرة إلى مسجد الشرطة بمنطقة الخمايل للمشاركة في مراسم التشييع.

مازن المتجول يعلن وفاة والدته

وكان خبر وفاة الحاجة عايدة حمزة قد أعلنه نجلها مازن المتجول عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، لتنهال عليه بعدها رسائل المواساة والتعازي من أصدقائه وزملائه ومتابعيه، داعين للفقيدة بالرحمة والمغفرة ولأسرتها بالصبر والسلوان.

وتستكمل أسرة الحاجة عايدة حمزة مراسم تشييع الجثمان، وسط حضور أفراد العائلة والمقربين ونجوم الوسط الفني، الذين حرصوا على توديع الراحلة ومشاركة أسرتها أحزانها.

نسأل الله أن يتغمد الفقيدة الحاجة عايدة حمزة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أبناءها وأسرتها الصبر والسلوان.

مازن المتجول اخبار الفن نجوم الفن

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