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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

اكتشفها مبكرا.. أعراض التهاب المثانة وطرق علاجها

التهاب المثانة
التهاب المثانة
اسماء محمد

يعد التهاب المثانة من أشهر المشاكل الشائعة بين الأطفال والكبار فكيف يمكن اكتشافها وعلاجها بسرعة بحيل مذهلة.

 أعراض التهاب المثانة


ووفقا لما جاء فى موقع “ كيلافند كلينك” تشمل أعراض التهاب المثانة عادةً ما يلي:

التبول أكثر من المعتاد 

قد تشعر بالحاجة إلى التبول باستمرار، حتى لو لم يخرج الكثير ويشعر بعض الأشخاص أيضًا بحاجة مفاجئة وقوية للتبول ولا يستطيعون حبسها  أو سلس البول الإلحاحي .


ألم أو حرقة عند التبول 

قد تشعر بحرقة أو حكة عند بدء التبول أو الانتهاء منه.


تغيرات في البول 

قد يبدو لونه أغمق أو رائحته كريهة وإذا انتشرت العدوى إلى كليتيك ( التهاب الحويضة والكلية )، فقد تعاني أيضًا من:

حمى
قشعريرة
الغثيان والقيء
ألم الخاصرة


 أسرع طريقة لعلاج التهاب المثانة


المضادات الحيوية هي أسرع طريقة لعلاج التهاب المثانة وسيختار طبيبكِ المضاد الحيوي المناسب بناءً على نوع البكتيريا المسببة للعدوى.

قد تحتاج إلى تناول المضادات الحيوية لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة عشر يومًا، حسب شدة العدوى وتأكد من تناول جميع أدويتك، حتى لو بدأت تشعر بالتحسن و إذا توقفت عن تناولها مبكرًا، فقد تعود العدوى ويصبح علاجها أصعب.

التهاب المثانة أعراض التهاب المثانة الأطفال الكبار

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