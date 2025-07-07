الحضري: ياسين بونو بيكلمني.. وتصديه اللي كله بيتكلم عليه عملته في 2002

كشف عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى في منتخب مصر، عن سعادته الغامرة، بسبب استمرار الحديث عن مستواه في الملاعب، قبل إعلانه الاعتزال نهائيا.



وأكد الحضري، أن علاقته بياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي، جيدة، وأن الثنائي على تواصل دائم.

وقال الحضري خلال تصريحات إعلاميىة عبر شاشة “أون سبورت”: "سعيد إن الناس بتتكلم عليا رغم إني بقالي 8 سنين مبطل كورة، وأنا بتربطني علاقة كبيرة بياسين بونو وبدأت في 2018 بعد كأس العالم في روسيا، واتطورت بعد كدة، وفي أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون، كان معسكر مصر والمغرب في نفس المكان، وكنا بنتكلم وقتها بردو".

وتابع: “لما بونو رجع السعودية قابلته واتكلمنا مع بعض وإحنا على تواصل دايم.. بعد ماتش مانشستر سيتي والهلال أنا كلمته والتصدي اللي الناس كلها بتتكلم عليه أنا عامله في 2002”.