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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دخل كل القلوب ..أول تعليق من شوبير على هزيمة الهلال السعودي

شوبير
شوبير
ميرنا محمود

علق الإعلامي أحمد شوبير علي هزيمة الهلال امام فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الجمعة على ملعب “كامبينج وورلد” بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار افتتاح مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025. 

و كتب شوبير عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: خرج الهلال من كاس العالم للأندية ولكنه دخل كل القلوب .. القادم افضل شكرا للهلال شكرا للهلال شكرا للهلال

 



وتمكن فريق فلومينينسي البرازيلي من تحقيق فوز ثمين على نظيره الهلال السعودي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الجمعة على ملعب “كامبينج وورلد” بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار افتتاح مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025.
 

بداية قوية من فلومينينسي

دخل فلومينينسي اللقاء بأسلوب هجومي واضح، ونجح في فرض سيطرته على مجريات الشوط الأول، وتمكن من ترجمة أفضليته بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 41 عن طريق اللاعب ماتيوس مارتينيلي، بعد مجهود جماعي رائع أسفر عن تسديدة متقنة سكنت شباك الهلال.
 

الهلال يعود في الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني، أظهر الهلال رغبة قوية في تعديل النتيجة، وهو ما تحقق بالفعل في الدقيقة 51، عندما نجح ماركوس ليوناردو في تسجيل هدف التعادل للفريق السعودي، بعد متابعة جيدة لكرة مرتدة داخل منطقة الجزاء.

هدف الفوز يعيد الأفضلية للبرازيل

لكن فرحة الهلال لم تدم طويلاً، حيث عاد فلومينينسي لتأكيد تفوقه بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 70، عبر اللاعب هرقل الذي استغل تمريرة بينية داخل المنطقة، وسدد الكرة بقوة في المرمى معلناً تقدم فريقه من جديد.
 

فلومينينسي إلى نصف النهائي

بهذا الفوز، تأهل فلومينينسي إلى الدور نصف النهائي من البطولة، ليواصل مشواره في المنافسة على لقب كأس العالم للأندية 2025، بينما ودّع الهلال البطولة من دورها ربع النهائي بعد أداء قوي لم يُكتب له النجاح.

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