الهلال السعودي يتأخر بهدف أمام فلومينينسي في كأس العالم للأندية

تأخر فريق الهلال السعودي بهدف نظيف أمام نظيره فلومينينسي، في الشوط الأول، في إطار ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وجاء هدف فلومينينسي عن طريق ماتيوس مارتينيلي في الدقيقة 41.



وجاء تشكيل الهلال السعودي كالتالي:



حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: خاليدو كوليبالي – متعب الحربي – جواو كانسيلو – لودي.

خط الوسط: روبين نيفيز – محمد كنو – ناصر الدوسري – ميلينكوفيتش سافيتش.

خط الهجوم: ليوناردو – مالكوم.



وجاء تشكيل فلومينينسي البرازيلي كالتالي:



حراسة المرمى: فابيو.

خط الدفاع: خوان بابلو فريتيس – تياجو سيلفا – إجناسيو دا سيلفا.

خط الوسط: جبريل فوينتيس – فاكوندو بيرنال – ماتيوس مارتينيلي – صموئيل كزافييه.

خط الهجوم: نونوتو – جون آرياس – جيرمان كانو.