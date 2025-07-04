الهلال السعودي يعلن تشكيلته الرسمية لمواجهة فلومينينسي في ربع نهائي مونديال الأندية

أعلن المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، التشكيل الرسمي لفريقه استعدادًا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، في اللقاء المنتظر الذي يُقام على ملعب "كامبينج وورلد" بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الأولى بالنظام الجديد بمشاركة 32 فريقًا من مختلف قارات العالم.

وتترقب جماهير الزعيم هذا التحدي القوي أمام بطل أمريكا الجنوبية، في إطار سعي الهلال لمواصلة مشواره نحو اللقب العالمي في النسخة الموسعة من البطولة التي تشهد تنافسًا تاريخيًا بين نخبة أندية العالم.

وجاء تشكيل الهلال على النحو التالي:

حراسة المرمى:

ياسين بونو

خط الدفاع:

كاليدو كوليبالي – متعب الحربي – جواو كانسيلو – رينان لودي

خط الوسط:

نيمار نيفيز – محمد كنو – ناصر الدوسري

خط الهجوم:

سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – مالكوم – ليوناردو

يُذكر أن الهلال يشارك في البطولة بوصفه ممثلًا لقارة آسيا، ويسعى لتحقيق إنجاز تاريخي جديد بعد وصوله لنهائي نسخة 2023، في ظل كوكبة من النجوم بقيادة الحارس المغربي ياسين بونو، والجناح البرازيلي مالكوم، ووسط الملعب الصربي سافيتش، ضمن منظومة قوية يقودها إنزاجي بكل طموح نحو المجد العالمي.