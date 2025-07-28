زد إف سي يوجه الشكر لمحمد إسماعيل ..تفاصيل

وجه نادي زد رسالة شكر للاعب محمد إسماعيل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب حساب النادي :"شكرًا محمد إسماعيل ،كل التوفيق في رحلتك القادمة مع نادي الزمالك".

وكتب الإعلامي أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ؛"زد إف سي يوجه الشكر لمحمد إسماعيل على أن يعلن الزمالك ضمه خلال الساعات المقبلة".



أنهى نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع محمد إسماعيل مدافع فريق زد، لينضم إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعقد يمتد لخمس سنوات.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب أن مسؤولي نادي زد أخطروا محمد إسماعيل بإنهاء تواجده في معسكر الفريق تمهيداً لانضمامه الرسمي للزمالك، على أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.

كان الزمالك قد أبرم عدة صفقات قوية مؤخراً، أبرزها:

مهدي سليمان (حارس مرمى) – انتقال حر من الاتحاد السكندري لمدة موسمين.