بشرط .. رابطة الأندية تمنح لنفسها حق طلب تعيين حكام أجانب | تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن قرارات رابطة الأندية بشأن تعيين حكام أجانب في مباريات الدوري .

وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"بشرط أن يكون قبل موعد المباراة بـ 10 أيام… رابطة الأندية تمنح الحق لنفسها طلب تعيين حكام أجانب لأي مباراة من مباريات الدوري ويجوز لأي ناد طلب حكام أجانب لمباريات محددة من بداية الموسم".



أعلنت رابطة الأندية المحترفة موعد انطلاق مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2025-2026.



موعد انطلاق بطولة الدوري المصري



تقرر انطلاق الدوري المصري يوم 8 أغسطس المقبل؛ بعد الاتفاق مع اتحاد الكرة وحسام حسن المدير الفني للمنتخب، عقب اجتماعه الأخير مع الجبلاية.



وجاء تقديم موعد انطلاق الدوري ليبدأ في 8 أغسطس بدلا من 15 من نفس الشهر؛ حتى يخوض اللاعبون 3 أو 4 جولات مع أنديتهم قبل معسكر المنتخب الوطني الأول في شهر سبتمبر المقبل، لاستئناف مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.