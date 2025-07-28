الزمالك يستعد للإعلان عن صفقة جديدة

أعلن نادي الزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن الاستعداد لصفقة جديدة في الموسم الجديد وأشار في المنشور إلي جرس الصفقات .



وكان قد استقر مسئولو نادي الزمالك على الإعلان عن صفقة المغربي عبد الحميد معالي لاعب وسط الأبيض الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكد مصدر مسئول داخل نادي الزمالك أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن الصفقات الجديدة، حيث يأتي المغربي عبد الحميد معالي على رأس هذه القائمة.

ومن المقرر أن يعلن نادي الزمالك على مدار الأيام القادمة عن التعاقد مع الثلاثي عبد الحميد معالي، ومحمد إسماعيل، وأحمد ربيع، بعد انضمامهم بشكل رسمي إلى صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.