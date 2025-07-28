خالد الغندور يشيد بعمرو السولية بعد انتقاله إلى سيراميكا كليوباترا

أشاد الإعلامي خالد الغندور باللاعب عمرو السولية بعد انتقاله إلى نادي سيراميكا كليوباترا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب خالد الغندور :"كل التوفيق لعمرو السولية في ناديه الجديد لاعب كبير مهذب ملتزم و اعتقد هيكون اضافة قوية جدا لسيراميكا".



وأكد السولية في تصريحات إذاعية :" هدفي العودة لتمثيل منتخب مصر، وأعلم أن العمل الجاد مع سيراميكا كليوباترا سيكون الطريق لتحقيق ذلك، خاصة في ظل طريقة لعب علي ماهر التي تناسبني وتشجعني على تقديم أفضل ما لدي".

وأضاف: "مسيرتي مع الأهلي استمرت أكثر من 9 سنوات، حققت خلالها كل شيء من بطولات وأرقام، والأهم أنني اكتسبت حب جماهير الأهلي، وهو ما أعتبره أغلى ما خرجت به من النادي".

وأشار السولية أن حلمي الآن هو المنافسة على كل البطولات مع سيراميكا كليوباترا وتحقيق طموحات النادي".