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ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور

عمرو السولية
عمرو السولية
ميرنا محمود

شارك عمرو السولية، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا الجديد  جمهوره  عدة صور من أول مران له مع الفريق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

و ظهر في الصور ترحاب كبير من لاعبي سيراميكا لزميلهم الجديد عمروالسوليه و علق الاخير علي الصورة كاتبا:قبل بداية الموسم .

وكان قد أبدى عمرو السولية، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، سعادته بالانضمام إلى الفريق، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، بعد رحيله عن الأهلي.

وقال عمرو السولية، إنه فضّل الانضمام إلى سيراميكا كليوباترا، لأنه فريق يلعب كرة قدم مختلفة، ولديه أهداف محددة يسعى لتحقيقها، وفاز بكأس عاصمة مصر 3 مواسم متتالية، ما يعني أنه فريق ينافس على البطولة وهو أمر مهم.

وتابع أن الأجواء داخل سيراميكا كليوباترا تشبه الأهلي من حيث الاستقرار ووجود نظام يسير عليه الجميع، فضلًا عن وجود الكابتن علي ماهر مديرًا فنيًا للفريق حيث إنه مدرب  مميز للغاية.

وأضاف أن سيراميكا كليوباترا يضم مجموعة لاعبين على مستوى عال، ويملكون خبرات كبيرة، وسبق أن لعب مع عدد منهم في المنتخبات الوطنية بمختلف الأعمار السنية ولذلك فهو يعرف الكثير منهم.

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن لديه أهدافا عديدة مع سيراميكا كليوباترا في الموسم الجديد، من خلال مساعدة الفريق على تحقيق نتائج جيدة بجانب المشاركة بصفة أساسية للعودة إلى مستواه المعروف، خاصة وأنه لم يكن يشارك الفترة الماضية بشكل مستمر وأي لاعب يحتاج للمشاركة دائمًا حتى يقدم الآداء المنتظر منه.

عمرو السوليه سيراميكا كليوباترا تدريبات سراميكا

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