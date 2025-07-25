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نادي استقرار ونظام.. عمر السولية: سعيد بالانضمام لـ سيراميكا كليوباترا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نادي استقرار ونظام.. عمر السولية: سعيد بالانضمام لـ سيراميكا كليوباترا

السولية
السولية
حسام الحارتي

أبدى عمرو السولية، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، سعادته بالانضمام إلى الفريق، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، بعد رحيله عن الأهلي.

وقال عمرو السولية، إنه فضّل الانضمام إلى سيراميكا كليوباترا، لأنه فريق يلعب كرة قدم مختلفة، ولديه أهداف محددة يسعى لتحقيقها، وفاز بكأس عاصمة مصر 3 مواسم متتالية، ما يعني أنه فريق ينافس على البطولة وهو أمر مهم.

وتابع أن الأجواء داخل سيراميكا كليوباترا تشبه الأهلي من حيث الاستقرار ووجود نظام يسير عليه الجميع، فضلًا عن وجود الكابتن علي ماهر مديرًا فنيًا للفريق حيث إنه مدرب  مميز للغاية.

وأضاف أن سيراميكا كليوباترا يضم مجموعة لاعبين على مستوى عال، ويملكون خبرات كبيرة، وسبق أن لعب مع عدد منهم في المنتخبات الوطنية بمختلف الأعمار السنية ولذلك فهو يعرف الكثير منهم.

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن لديه أهدافا عديدة مع سيراميكا كليوباترا في الموسم الجديد، من خلال مساعدة الفريق على تحقيق نتائج جيدة بجانب المشاركة بصفة أساسية للعودة إلى مستواه المعروف، خاصة وأنه لم يكن يشارك الفترة الماضية بشكل مستمر وأي لاعب يحتاج للمشاركة دائمًا حتى يقدم الآداء المنتظر منه.

عمرو السولية سيراميكا كليوباترا الأهلي الدوري المصري أخبار لارياضة

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