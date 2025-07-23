عمرو السولية بعد انتقاله إلى سيراميكا: اللهم دروبا تليق بعطائنا

علق عمرو السولية لاعب الأهلي السابق، على انتقاله إلى نادي سيراميكا كليوباترا، كأول تعليق له وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب السولية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: "بسم الله نخوض دروبًا جديدة آملين من الله أن لا نتعثر، اللهم دروبًا تليق بعطائنا، ووصولًا يليق بجهدنا ورضًا بما قسمت لنا، وأن تنتهي خطواتنا بنهاياتٍ تُرضينا بإذن الله".



أشاد الناقد الرياضي عمرو الدردير ، بضم اللاعب عمرو السولية إلى نادي سيراميكا كليوباترا.

وكتب الدردير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"وتبتدي قصة كفاح جديدة من لاعب خلوق وموهوب وراجل ، بالتوفيق لعمرو السولية مع سيراميكا ".

عمرو السولية ينضم إلى سيراميكا كليوباترا



وأعلن نادي سيراميكا كليوباترا بشكل رسمي التعاقد مع عمرو السولية في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع النادي الأهلي.

وكتب سيراميكا كليوباترا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: الرابونا في حضرة الفرسان، رحبوا معنا بنجم فريقنا الجديد ، المايسترو عمرو السولية.