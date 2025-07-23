قصة كفاح جديدة.. ناقد يشيد بصفقة عمرو السولية

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدردير ، بضم اللاعب عمرو السولية إلى نادي سيراميكا كليوباترا.



وكتب الدردير عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"وتبتدي قصة كفاح جديدة من لاعب خلوق وموهوب و راجل ، بالتوفيق لعمرو السوليه مع سيراميكا ".



عمرو السولية ينضم إلى سيراميكا كليوباترا

وأعلن نادي سيراميكا كليوباترا بشكل رسمي التعاقد مع عمرو السولية في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع النادي الأهلي.

وكتب سيراميكا كليوباترا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: الرابونا في حضرة الفرسان ،رحبوا معنا بنجم فريقنا الجديد ، المايسترو عمرو السولية.