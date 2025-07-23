قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدمرة أمريكية تقترب من طهران وتحرك عاجل لسلاح الجو الإيراني
التعليم العالي: 81 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات
حماس وفصائل المقاومة تسلم ردها على مقترح وقف إطلاق النار
وزارة الصحة بغزة: 34 شهيدا وأكثر من 644 مصابا جراء قصف الاحتلال مراكز توزيع المساعدات خلال 24 ساعة
السيدة انتصار السيسي: في ذكرى ثورة 23 يوليو نجدد الفخر بتاريخ مصر المجيد
أرقام في مسيرة عمرو السولية صفقة سيراميكا كليوباترا
مجزرة مروعة في تل الهوى ودمار واسع في دير البلح وسط استمرار العدوان الإسرائيلي
رئيس الوزراء : موقف مصر راسخ لدعم القضية الفلسطينية
سيراميكا كليوباترا يعلن ضم عمرو السولية في صفقة انتقال حر
المركز الإعلامي للأزهر: عدم التأثير على مفاوضات الهدنة وراء سحب بيان غزة
مشاورات سياسية بين وزيرى خارجية مصر والنيجر في نيامي
مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 مرحلة أولى علمي وأدبي بالنسبة المئوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أرقام في مسيرة عمرو السولية صفقة سيراميكا كليوباترا

عمرو السولية
عمرو السولية
القسم الرياضي

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا بشكل رسمي التعاقد مع عمرو السولية في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع النادي الأهلي.

وكتب سيراميكا كليوباترا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: الرابونا في حضرة الفرسان ،رحبوا معنا بنجم فريقنا الجديد ، المايسترو عمرو السولية.

وكان سيراميكا كليوباترا قد أعلن ضم كريم نيدفيد ومحمد طارق ووكريم الدبيس وخالد عبدالفتاح ومحمد المغربي 

ويستعد سيراميكا كليوباترا بقوة لخوض منافسات الموسم القادم من بطولة الدوري حيث يسعى للمنافسة على المربع الذهبي.

أرقام عمرو السولية 

خاض عمرو السولية مسيرة طويله مع النادي الأهلي منذ انضمامه للفريق الأول في 2015

ظهر عمرو السولية في ناشئين نادي الإسماعيلي ووصل للفريق الأول ولعب معهم 147 مباراة وسجل 18 هدف وصنع 8 أهداف قبل أن يخرج للاحتراف لنادي الشعب الإماراتي ولعب 12 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدف وحيد ثم انضم للنادي الأهلي

مع المارد الأحمر لعب عمرو السولية 342 مباراة وسجل 34 هدف وصنع 29 هدف 

سيراميكا سيراميكا كليوباترا عمرو السولية الأهلي أخبار الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

تأخير الساعة 60 دقيقة إلى 11 مساءً.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة إلى 11 مساءً.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

مصروفات الجامعات الأهلية 2025

من بينها القاهرة وحلوان.. ننشر مصروفات الجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب الثانوية العامة 2025 .. ننشر أماكن معامل التنسيق الإلكتروني

الثانوية العامة

7 كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرًا.. لطلاب الثانوية العامة 2025

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن .. مفاجأة في أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأربعاء 23-7-2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي: لن نترك مستحقا لسكن يقع في دوامة القلق

ترشيحاتنا

ألبرتو كوستا - جواو ماريو

صفقة تبادلية بين يوفنتوس وبورتو

موفوكينج

خاص.. أول تعليق من أورلاندو بيراتس على أنباء اهتمام بيراميدز بضم «موفوكينج»

مصطفى العش

رسميًا.. الأهلي يضم مصطفى العش نهائيًا من زد

بالصور

في عيد ميلادها الـ 48.. أجمل إطلالات إنجي المقدم

إنجي المقدم
إنجي المقدم
إنجي المقدم

أخبار السيارات| حرب ترامب التجارية تضر أكبر شركة سيارات أمريكية.. وضريبة السلع الفاخرة الصينية تسحق شركة كبرى

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

شعرك في خطر بالصيف.. خطوات بسيطة تحفظه من التلف

شعرك في خطر بالصيف.. خطوات بسيطة تحفظه من التلف
شعرك في خطر بالصيف.. خطوات بسيطة تحفظه من التلف
شعرك في خطر بالصيف.. خطوات بسيطة تحفظه من التلف

تسلا مهددة بالحرمان من بيع السيارات في هذه المدينة

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

وزير الدفاع و يكرم أبطال القوات المسلحة المحققين للإنجازات الرياضية المحلية والدولية

وزير الدفاع يكرم أبطال القوات المسلحة المحققين للإنجازات الرياضية المحلية والدولية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

المزيد