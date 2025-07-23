أرقام في مسيرة عمرو السولية صفقة سيراميكا كليوباترا

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا بشكل رسمي التعاقد مع عمرو السولية في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع النادي الأهلي.

وكتب سيراميكا كليوباترا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: الرابونا في حضرة الفرسان ،رحبوا معنا بنجم فريقنا الجديد ، المايسترو عمرو السولية.

وكان سيراميكا كليوباترا قد أعلن ضم كريم نيدفيد ومحمد طارق ووكريم الدبيس وخالد عبدالفتاح ومحمد المغربي

ويستعد سيراميكا كليوباترا بقوة لخوض منافسات الموسم القادم من بطولة الدوري حيث يسعى للمنافسة على المربع الذهبي.

أرقام عمرو السولية

خاض عمرو السولية مسيرة طويله مع النادي الأهلي منذ انضمامه للفريق الأول في 2015

ظهر عمرو السولية في ناشئين نادي الإسماعيلي ووصل للفريق الأول ولعب معهم 147 مباراة وسجل 18 هدف وصنع 8 أهداف قبل أن يخرج للاحتراف لنادي الشعب الإماراتي ولعب 12 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدف وحيد ثم انضم للنادي الأهلي

مع المارد الأحمر لعب عمرو السولية 342 مباراة وسجل 34 هدف وصنع 29 هدف