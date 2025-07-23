مكسب كبير.. إعلامي يشيد بصفقة عمرو السولية

أشاد الإعلامي أمير هشام، بضم اللاعب عمرو السولية إلى نادي سيراميكا كليوباترا.

وكتب أمير هشام عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "عمرو السولية من أفضل لاعبي خط الوسط في مصر خلال آخر عشر سنوات ومكسب كبير لفريق سيراميكا, لاعب عنده الشخصية والخبرات الكبيرة والتأثير الفني الواضح على مدار مشواره مع النادي الأهلي او حتى فترته مع الإسماعيلي، في رأيي من أقوى صفقات الموسم في الدوري المصري".

عمرو السولية ينضم إلى سيراميكا كليوباترا

وأعلن نادي سيراميكا كليوباترا بشكل رسمي التعاقد مع عمرو السولية في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع النادي الأهلي.

وكتب سيراميكا كليوباترا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: الرابونا في حضرة الفرسان ،رحبوا معنا بنجم فريقنا الجديد ، المايسترو عمرو السولية.