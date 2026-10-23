إقبال لافت على فن الإلقاء والحرافيش وأفراح القبة في الليلة الـ22 لمهرجان آفاق مسرحية

بين أسرار الصوت وفنون الأداء، وعوالم الحارة الشعبية وتشابكات النفس البشرية، تنوعت ملامح الليلة الثانية والعشرين من مهرجان "آفاق مسرحية 2026"، التي جمعت بين التدريب المسرحي والعروض الطويلة، من خلال ورشة "فن الإلقاء" وعرضي "ملحمة الحرافيش" و"أفراح القبة"، وسط إقبال لافت من جمهور المسرح والمهتمين، وذلك ضمن فعاليات المرحلة الأولى "ملتقى العروض المسرحية والورش المتخصصة".

وشهد مركز آفاق للفنون ومسرح آفاق، فعاليات الليلة الثانية والعشرين من مهرجان "آفاق مسرحية 2026" التي قدمت تجارب مسرحية متنوعة، استلهمت عوالمها من الأدب والواقع الإنساني، وفتحت المجال أمام المشاركين والجمهور للتفاعل مع أدوات الأداء المسرحي وأسئلته الفنية والفكرية.

وانطلقت الفعاليات من خلال ورشة متخصصة بعنوان "فن الإلقاء"، قدمها الفنان خالد عبد السلام بمركز آفاق للفنون، وتناولت أدوات الصوت والأداء اللفظي للممثل، في إطار برنامج الورش المتخصصة المصاحب للمهرجان.

وفي السابعة مساء، استضاف مسرح آفاق مسرحية، عرض "ملحمة الحرافيش"، الذي قدمته فرقة مركز الجيزة الثقافي، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة بمحافظة الجيزة، ضمن مسابقة العروض الطويلة.

وتدور أحداث العرض في عالم تتشابك فيه مصائر الشخصيات بين الطموح والخوف والحب والخيانة، والبحث عن الكرامة والخلاص، حيث تتبدل أحوال الشخصيات داخل الحارة، في أجواء بصرية قاتمة تتناسب مع طبيعة الملحمة وأحداثها.

العرض من تصميم ديكور وإخراج كريم شابو، ودراماتورج محمد عادل النجار، ومخرج منفذ عصام سيف النصر.

وشارك في التمثيل عصام سيف في دور "عاشور الناجي"، وكريم شابو في دور "ربيع العف"، وجوواليا أشرف في دور "صفية"، وكريم عباس في دور "شمس الناجي"، وليلى بركات في دور "حليمة"، وسيف چنرال في دور "شيخ الحارة"، ويوسف رفعت في دور "زين"، ويوسف محمد في دور "أبو كتعة"، وداليا محمد في دور "كريمة"، ومريم وائل في دور "إخلاص"، ومصطفى وجيه في دور "شستاني"، ومريم جداوي في دور "أزهار"، وسلمى النجار في دور "عزيزة"، ومحمد سلامة في دور "علي لوز".

وضم الفريق الفني سما عادل في تصميم وتنفيذ الملابس، وآيه صلاح في المكياج، وعبدالرحمن قديرة منفذا للموسيقى، وعبد العزيز زيزو في تصميم الإضاءة، وMoo SAID في تصميم البوستر والبامفلت.

واختتمت فعاليات الليلة الثانية والعشرين من مهرجان "آفاق مسرحية 2026" على مسرح آفاق، مع عرض "أفراح القبة" لفرقة مسرح الغرب من القاهرة، التي تأسست عام 2017 وقدمت عددا من العروض المسرحية، وشارك العمل ضمن مسابقة العروض الطويلة.

ويستند العرض إلى رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، مستكشفا ما تخفيه الوجوه خلف ستار الحقيقة، في معالجة تطرح تساؤلات حول النفس البشرية وما يختبئ وراء المظاهر.

وأوضح المخرج أحمد حداد، معد العمل ومخرجه، في كلمته عن العرض، أن المسرح يمثل مرآة يرى فيها الإنسان نفسه، وأن هدف التجربة هو طرح الأسئلة لا تقديم إجابات جاهزة، مشيرا إلى أن الحقيقة قد تكون أقسى من أن تروى، وأقرب مما نتخيل.

وشارك في التمثيل محمد خلف في دور "سالم"، وياسمين سعيد في دور "دريّة"، وفرح صابر في دور "رزقة"، وجنة محمد في دور "بدرية"، ومريم محمد في دور "عليا"، وآيه أمين في دور "أم هاني"، ودنيا تيمور في دور "تحية"، وشادي مصطفى في دور "سرحان"، ومحمد عيد في دور "طارق"، وحازم علي في دور "عباس"، وماريا رؤوف في دور "حليمة"، وكمال محمد في دور "كرم"، وعبدالرحمن رضا في دور "عباس الصغير"، ورحمة الإمام في دور "سنية"، وإسلام السيد في دور "شبندي"، ومحمود إسماعيل في دور "الفريدو"، ومحمد مصطفى في دور "كاظم"، وعبدالرحمن الجبالي في دور "قناوي"، وأندرو ماجد في دور "زكريا"، وحبيبة محمد في دور "ثريا"، وإيريني وائل في دور "نعمات"، وتينا جرجس في دور "أم كرم"، وإبراهيم سليم في دور "نبيه"، وأدهم محمود في دور "فتحي"، وموسى شوقي في دور "عبد السلام".

وضم فريق العمل دنيا تيمور مخرجا منفذا، ومحمد عيد وإسلام السيد ومحمود إسماعيل مساعدين للإخراج، وأحمد حداد في تصميم الديكور، ومحمد بطوط في تصميم الإضاءة، وكمال محمد في الإعداد الموسيقي، وإسلام السيد في الاستعراضات، ويارا ياسر في المكياج، وأحمد بومبو في تصميم البوستر.

وتتولى تقييم العروض الطويلة "B" لجنة تحكيم تضم الدكتورة لمياء أنور، والفنان المخرج عادل بركات، والفنان أحمد الحناوي.

ويقام مهرجان "آفاق مسرحية" سنويا تحت رعاية وزارة الثقافة، وبدعم من قطاع المسرح برئاسة الدكتور أيمن الشيوي، فيما يتولى النجم محمد صبحي الرئاسة الشرفية للمهرجان، الذي أسسه ويتولى أمانته العامة المخرج هشام السنباطي.

وتتولى الدكتورة سالي سليمان الإدارة التنفيذية، ويشارك المخرج أيمن غالي والفنان ياسر أبو العينين في الإدارة الفنية، والدكتورة رانيا الشامي في التنسيق العام، والناقد أحمد زيدان المسؤولية الإعلامية، والفنانة خدوجة صبري مسؤولية العلاقات الخارجية، والفنان محمد الكومي مسؤولية المطبوعات والدعاية، ومحمد سعيد مسؤولية التصوير والتوثيق المرئي.