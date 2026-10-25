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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

توكلنا على الله.. ياسر جلال يبدأ رحلة «القناع» ويستعد لمنافسة رمضان 2027 .. صور

كواليس تصوير مسلسله «القناع
كواليس تصوير مسلسله «القناع
علا محمد

نشر الفنان ياسر جلال صورًا جديدة من كواليس تصوير مسلسله «القناع»، المقرّر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وسط ترقب الجمهور للعمل الجديد.

وظهر ياسر جلال في الصور برفقة عدد من زملائه المشاركين في المسلسل، أبرزهم الفنانة ميريهان حسين، والفنانة هيدي كرم، والفنان خالد سليم، في لقطات من كواليس العمل الذي يخوض به المنافسة الدرامية في الموسم الرمضاني المقبل.

وعلق ياسر جلال على الصور قائلًا: «إن شاء الله مسلسل القناع رمضان 2027.. توكلنا على الله»، معلنًا بذلك عن مشاركته في الموسم الرمضاني المقبل من خلال المسلسل الجديد.

تفاصيل مسلسل «القناع»

ومن المقرر أن يُعرض مسلسل «القناع» خلال موسم دراما رمضان 2027، ويتكون من 15 حلقة، وهو من تأليف محمد السوري، وإخراج هشام الرشيدي، وإنتاج مها سليم، ويشارك في بطولته الفنان ياسر جلال، إلى جانب مجموعة من الفنانين، من بينهم ميريهان حسين وهيدي كرم وخالد سليم.

وينتمي المسلسل إلى نوعية أعمال الجريمة والتشويق، إذ تدور أحداثه في إطار يعتمد على تصاعد الصراعات وكشف التفاصيل تدريجيًا، مع تطورات متلاحقة تتكشف على مدار الحلقات، بما يمنح العمل طابعًا تشويقيًا.

ومن المنتظر أن يكشف صناع المسلسل خلال الفترة المقبلة عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالشخصيات والأحداث، بالتزامن مع استمرار التحضيرات والتصوير.

آخر أعمال ياسر جلال

وكان الفنان ياسر جلال قد شارك في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»، الذي قدم خلاله شخصية محمود الوكيل، الشهير باسم «مودي»، في إطار اجتماعي كوميدي.

وشارك في بطولة العمل عدد من الفنانين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق، وقدم من خلاله ياسر جلال شخصية تدور أحداثها في إطار اجتماعي كوميدي.

الفنان ياسر جلال ياسر جلال مسلسله «القناع» رمضان 2027 مسلسل «القناع»

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