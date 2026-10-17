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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس يرسخ لدولة القانون.. ياسر جلال يعلن دعمه للسيسي ويؤكد: أمن الخليج امتداد للأمن القومي المصري

ياسر جلال
ياسر جلال
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

أشاد الفنان والنائب ياسر جلال بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أكد خلالها احترام الدستور المصري والحرص على ترسيخ دولة القانون وصون إرادة الشعب، معربًا عن تقديره لما وصفه بالموقف الوطني المسؤول.

وقال ياسر جلال، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه يثمن تصريحات الرئيس السيسي التي أكدت دائمًا احترام الدستور، وحرصه على ترسيخ دولة القانون وصون إرادة الشعب المصري، وبناء مؤسسات الدولة على أسس راسخة.

وأضاف أنه يؤكد دعمه الكامل للأشقاء في دول الخليج، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى تقديره لدورهم المحوري في دعم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

وأكد ياسر جلال أن أمن الخليج امتداد للأمن القومي المصري، وأن استقرار دول الخليج جزء لا يتجزأ من استقرار مصر وأمنها، في تأكيد على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر بأشقائها العرب.

تصريحات السيسي بشأن نهاية رئاسته في 2030

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد، اليوم السبت، حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية والدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية، بحضور عدد من كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة، حيث أطلق عددًا من الرسائل المهمة بشأن مستقبل الدولة المصرية واحترام الدستور وإعداد الكوادر القادرة على تحمل المسؤولية.

وأكد الرئيس السيسي أن نهاية فترة رئاسته لمصر في عام 2030 أمر محسوم، مشددًا على أن الدستور المصري لن يمس، وأنه لا يُعد أحد أفراد أسرته أو أهله لتولي قيادة الدولة.

وأوضح أن الأكاديمية العسكرية المصرية تؤدي دورًا في إعداد أشخاص يمتلكون القدرة على قيادة الدولة، مشيرًا إلى العمل على وضع معايير لا تجامل أحدًا ولا تحابي أي طرف، بهدف تجهيز كوادر مؤهلة لتحمل المسؤولية.

كما شدد الرئيس على أن الدستور حدد دور القوات المسلحة في حماية الدستور والديمقراطية والمقومات الأساسية للدولة، مؤكدًا أهمية تحصين الدولة من وصول أشخاص غير قادرين على تحمل مسؤولية القيادة.

السيسي: مصر مستعدة للدفاع عن أمن السعودية وسيادتها

وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية الخليجية، وجه الرئيس السيسي الشكر إلى الأشقاء في دول الخليج على مساندتهم لمصر بعد عام 2013، مؤكدًا استعداد مصر لتنفيذ أي إجراء تطلبه المملكة العربية السعودية للدفاع عن أمنها وسيادتها.

كما طلب الرئيس من البرلمان عقد جلسة لتفويض القوات المسلحة، داعيًا المصريين إلى دعم جهود إعداد الكوادر وتأهيلها لتولي مسؤولية إدارة الدولة.

وأكد السيسي أن مصر قادرة على تقديم شخصيات تتفوق في قدرتها على القيادة، قائلًا إن مصر ليست عاجزة عن إنتاج من هو أفضل منه بمئة مرة، محذرًا من تحويل قيادة الدولة إلى تجربة يتعلم المسؤول من خلالها على حساب الوطن والمواطنين.

وتأتي إشادة ياسر جلال في سياق ردود الفعل على تصريحات الرئيس السيسي، التي تناولت الالتزام الدستوري، وانتقال المسؤولية، وإعداد القيادات، إلى جانب التأكيد على أهمية التضامن العربي والحفاظ على أمن واستقرار دول الخليج.

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