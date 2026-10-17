رئيس الوزراء : حريصون على ترسيخ دعائم اقتصاد مرن وقادر على استدامة النمو لمواجهة المتغيرات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لاستعراض محاور الشق الاقتصادي، وبرنامج التحول الاقتصادي الوطني المقرر عرضه، في إطار التحضيرات الجارية لتنظيم "منتدى مصر 2026"، الذي كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الشق الاقتصادي يُمثل جانباً رئيسياً من محاور "منتدى مصر 2026"، لافتاً إلى أن برنامج التحول الاقتصادي الوطني يستهدف البناء على ما تحقق من مكتسبات وإصلاحات، وترسيخ دعائم اقتصاد مرن وقادر على استدامة النمو ومجابهة المتغيرات، مشيراً إلى حرص الحكومة على أن تقدم جلسات المنتدى رؤية متكاملة تتسم بالشفافية وتطرح التوجهات المستقبلية بوضوح أمام المواطنين ومجتمع الأعمال والقطاع الخاص، بوصفهم شركاء في مسيرة الإنتاج والتنمية الشاملة.

وشهد الاجتماع استعراض محاور وأوراق عمل الشق الاقتصادي وبرنامج التحول الاقتصادي الوطني المقرر عرضها خلال جلسات المنتدى، بما يعكس الجهود المشتركة لمختلف الوزارات والجهات المعنية؛ لتعزيز الاتساق بين السياسات المالية والنقدية، ودعم دور القطاع الخاص، وتهيئة بيئة الاستثمار ورعاية المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال، وصولاً إلى بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية.

وتناول الاجتماع إجراءات الحكومة لتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول والبنية الأساسية بالقطاعات المستهدفة؛ فضلاً عن استعراض الموقف الراهن والخطط المستقبلية حتى عام 2030 للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات الصحة، والتعليم، والإسكان، وتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية، بما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.