عبد المجيد عبد الله يشيد بالعلاقات المصرية السعودية بعد تأكيد الرئيس السيسي دعم أمن المملكة وسيادتها

أشاد الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله بالعلاقات المصرية السعودية، عقب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أكد خلالها استعداد مصر لاتخاذ أي إجراء تطلبه المملكة العربية السعودية للدفاع عن أمنها وسيادتها.

خطاب الرئيس السيسي

ونشر عبد المجيد عبد الله، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، رسالة عبّر خلالها عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، قائلًا: «السعودية ومصر.. عزّ العرب وعمق التاريخ، حفظ الله البلدين وأدام المحبّة بين شعوبها الوفيّه».

وجاءت رسالة الفنان السعودي لتؤكد عمق الروابط الأخوية والتاريخية بين الشعبين المصري والسعودي، في ظل العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين على مختلف المستويات.

تصريحات الرئيس السيسي بشأن السعودية ونهاية فترته الرئاسية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد، اليوم السبت، حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية والدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية، بحضور عدد من كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة.

وخلال كلمته، أكد الرئيس السيسي أن نهاية فترته الرئاسية ستكون في عام 2030، مشددًا على احترامه للدستور، ومعلنًا أنه لا يُعد أحدًا من أفراد أسرته أو أقاربه لتولي قيادة الدولة.

وشدد الرئيس على أهمية إعداد كوادر قادرة على تحمل مسؤولية قيادة مصر، موضحًا أن الأكاديمية العسكرية المصرية تؤدي دورًا في تأهيل الأشخاص القادرين على إدارة شؤون الدولة، وفق معايير لا تجامل أحدًا ولا تحابي أي طرف.

كما أكد السيسي أن مصر تمتلك الكفاءات القادرة على تولي المسؤولية، مشيرًا إلى أن البلاد قادرة على إنتاج من هو أفضل منه بمئة مرة، ومشددًا على ضرورة عدم تحويل قيادة الدولة إلى تجربة يتعلم من خلالها المسؤول على حساب الوطن والمواطنين.

وتضمنت كلمة الرئيس التأكيد على أهمية الحفاظ على القوات المسلحة المصرية ونشر الوعي بدورها الوطني، إلى جانب التشديد على دورها الدستوري في حماية الدستور والديمقراطية والمقومات الأساسية للدولة.

وفي سياق متصل، وجه الرئيس السيسي الشكر إلى الأشقاء في دول الخليج على مساندتهم لمصر بعد عام 2013، مؤكدًا استعداد مصر لاتخاذ أي إجراء تطلبه المملكة العربية السعودية للدفاع عن أمنها وسيادتها، وهو ما يعكس أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع القاهرة والرياض.