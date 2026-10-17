قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز للنساء دفن المرأة المسلمة؟.. دار الإفتاء توضح
ضمانات موثوقة لوقف الهجمات.. شروط إيرانية جديدة لاستئناف المفاوضات مع أمريكا
إحالة المتهم باغتصاب فتاة بورسعيد ذات الإعاقة العقلية إلى المفتي
سعر اليورو والدولار والعملات الأجنبية الآن
الفنية العسكرية تواكب التطور التكنولوجي.. 7 برامج دراسية و32 تخصصًا هندسيًا لتأهيل كوادر القوات المسلحة
الدوري الإنجليزي| بيدرو نيتو يقود تشيلسي لإسقاط إيفرتون بثنائية والصعود للمربع الذهبي
النائب العام لأعضاء النيابة الجدد: كونوا أقوياء بالحق لا بالسلطة
الكونفدرالية | زيزو يحرز الهدف الثاني لـ الأهلي ضد كيتارا الأوغندي
رسائل السيسي من الأكاديمية العسكرية.. مستقبل القيادة وأمن الخليج ورعاية أسر الشهداء الأبرز
غزة في قلب معركة تكساس.. قسّ ديمقراطي يهدد عرش ترامب ويقلب حسابات الجمهوريين
إخلاء سبيل صاحبة واقعة الاعتداء على صغيرها انتقاما من والده في الجيزة
مدرجة في البورصة الأمريكية| وزيرة الصناعة الكندية: ندرس تأميم شركة ستيلكو للصلب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصادر: منح مهلة جديدة لشركات المحمول لحل أزمة الخطوط غير صحيح.. خاص

شركات
شركات
أحمد عبد القوى

كشفت مصادر مطلعة بقطاع الاتصالات لــ«صدى البلد» عن حقيقة ما أثير من  توقعات بمنح شركات المحمول مهلة جديدة قد تمتد حتى نهاية عام 2026، لاستكمال إجراءات معالجة  تسجيل بعض خطوط الهاتف المحمول بأسماء غير مستخدميها الفعليين، مؤكدا انها معلومة غير صحيحة.

وأضافت المصادر أن الشركات تواصل خلال الفترة الحالية جهود التواصل مع العملاء الذين تحتاج خطوطهم إلى استكمال أو تحديث بيانات التسجيل، مع التوسع في قنوات الخدمة الرقمية والفروع ومنافذ البيع لتيسير الإجراءات.

وأوضحت المصادر أن معالجة الخطوط المسجلة بأسماء آخرين تعد من الملفات المهمة لتنظيم سوق الاتصالات، والحد من الاستخدام غير المشروع للشرائح، إلى جانب دعم منظومة الأمن الرقمي وحماية العملاء من أية معاملات لا تخصهم.

شركات محمول مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم السبت.. اعرف الكيلو بكام؟

الزواج

هل يجوز أن تزوج الفتاة نفسها بدون علم أهلها؟.. الإفتاء تحسم الجدل

مرتبات أكتوبر 2026

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026 رسميًا للموظفين

مجلس النواب

رسوم الزواج والطلاق والمدارس والأندية.. تفاصيل تمويل صندوق دعم الأسرة المصرية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

لتولي المناصب القيادية.. الرئيس السيسي يُعفي هؤلاء من شرط التدريب بالأكاديمية العسكرية

ترامب

«65 % اسمه محمد».. ترامب يثير الجدل بمزحة عن المسلمين خلال خطاب انتخابي

المستشار هشام بدوي

رئيس النواب يصل مقر المجلس بعد حديث السيسي عن تفويض مساندة السعودية

منتخب الشباب

موعد مباراة مصر والسعودية في كأس الخليج تحت 17 عامًا والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

كنز مخفي تحت المحيط

كنز خفي في دولة أفريقية غارق منذ 5 آلاف عام في قلب المحيط.. ما القصة؟

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر السبت 17 أكتوبر 2026

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر السبت 17 أكتوبر 2026

تردد قناة ام بي سي مصر

الحق اظبط التردد.. قناة مفتوحة لنقل مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

بالصور

لأول مرة.. ظهور بورشه Mission S و تكشف ملامح ‏السيارة الاختبارية ‏

بورشه Mission S
بورشه Mission S
بورشه Mission S

هل خدع إيلون ماسك العالم؟ حقيقة قدرات تسلا رودستر وقدرتها على الطيران

تسلا رودستر
تسلا رودستر
تسلا رودستر

لوك لافت.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها في تركيا

بوسي
بوسي
بوسي

فستان لامع.. ميس حمدان تخطف الأنظار في ثاني أيام مهرجان الجونة

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

فيديو

اول سيارة من الذهب

أول سيارة مصممة من الذهب وغبار القمر

الأسود يسيطر على الجونة

الأسود يسيطر على الجونة.. نجمات يخطـ ـفن الأنظار بإطلالات لافتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

المزيد