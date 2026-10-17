مصادر: منح مهلة جديدة لشركات المحمول لحل أزمة الخطوط غير صحيح.. خاص

كشفت مصادر مطلعة بقطاع الاتصالات لــ«صدى البلد» عن حقيقة ما أثير من توقعات بمنح شركات المحمول مهلة جديدة قد تمتد حتى نهاية عام 2026، لاستكمال إجراءات معالجة تسجيل بعض خطوط الهاتف المحمول بأسماء غير مستخدميها الفعليين، مؤكدا انها معلومة غير صحيحة.

وأضافت المصادر أن الشركات تواصل خلال الفترة الحالية جهود التواصل مع العملاء الذين تحتاج خطوطهم إلى استكمال أو تحديث بيانات التسجيل، مع التوسع في قنوات الخدمة الرقمية والفروع ومنافذ البيع لتيسير الإجراءات.

وأوضحت المصادر أن معالجة الخطوط المسجلة بأسماء آخرين تعد من الملفات المهمة لتنظيم سوق الاتصالات، والحد من الاستخدام غير المشروع للشرائح، إلى جانب دعم منظومة الأمن الرقمي وحماية العملاء من أية معاملات لا تخصهم.