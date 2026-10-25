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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

آمال ماهر توجه رسالة مؤثرة لجمهورها بعد حفلها بمهرجان الموسيقى العربية

امال ماهر
امال ماهر
يمنى عبد الظاهر

أعربت الفنانة آمال ماهر عن سعادتها الكبيرة بنجاح حفلها ضمن فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، مؤكدة اعتزازها بهذه الأمسية التي أقيمت يوم 22 أكتوبر الجاري.

ووجهت آمال ماهر رسالة شكر لجمهورها عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، قائلة: «الحفلة الأغلى على قلبي حفل مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، شكرًا للجمهور الأكثر من رائع، وشكرًا للمايسترو نادر عباسي والفرقة الموسيقية».

وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، إذ امتلأت المقاعد بالكامل، وقدمت آمال ماهر، بمصاحبة أوركسترا وكورال الاتحاد الفيلهارموني بقيادة المايسترو نادر عباسي، باقة من أبرز أغانيها التي جمعت بين الرومانسية والطرب، وسط تفاعل واسع من الحاضرين.

وسبق فقرتها الغنائية ظهور عدد من نجوم الأوبرا، وهم أحمد محسن ونهى حافظ وإيناس عز الدين ومحمد الطوخي، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد شرارة، وبمشاركة عازف الكمان الدكتور حسن شرارة وعازف الناي رضا بدير.


 

الفنانة آمال ماهر بنجاح حفلها فعاليات الدورة الـ34 مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية دار الأوبرا المصرية نجوم الأوبرا

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