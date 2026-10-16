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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مازن الغرباوي يقدم ماستر كلاس فن التمثيل بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مازن الغرباوي
مازن الغرباوي
أحمد البهى

يقدم الفنان مازن الغرباوي رئيس ومؤسس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، تجربة تدريبية جديدة ضمن ورش الدورة الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، من خلال ماستر كلاس بعنوان «فن التمثيل في الميكرودراما" من اللقطة إلى القلب، (MicroDrama Actor: From Frame to Feeling)، ليسلط الضوء على التحولات التي فرضتها الميكرو دراما ومنصات المحتوى الرقمي على أدوات الممثل وآليات أدائه أمام الكاميرا.


وأوضح الفنان والمخرج مازن الغرباوي أن الانتقال من الإطار الأفقي التقليدي في السينما والتلفزيون إلى الفريم الطولي الذي فرضته منصات التواصل الاجتماعي والميكرو دراما، يمثل تحديًا حقيقيًا أمام الممثلين والمخرجين، ويستدعي إعادة النظر في أدوات الأداء وآليات التعامل مع الصورة، مشيرًا إلى أن الفريم الطولي لا يفرض تغييرًا في شكل الكادر فحسب، بل يخلق لغة أداء مختلفة تتطلب تحكمًا أكبر في حركة الجسد واستغلال المساحة المتاحة أمام الكاميرا.

وأضاف الغرباوي أن طبيعة هذا الكادر تمنح تعبيرات الوجه والعينين والتفاصيل الدقيقة للملامح أهمية مضاعفة، وهو ما يتطلب من الممثل تكثيف إحساسه الداخلي وتعبيره الانفعالي، بدلًا من الاعتماد على الإيماءات والحركات الجسدية الواسعة، لافتًا إلى أن هذه المتطلبات تفرض تحديات خاصة على الممثلين الذين اعتادوا الأداء المسرحي أو العمل ضمن الكادرات التلفزيونية التقليدية.

وأشار إلى أن تجاربه في أعمال مثل «Level 2» و«حب مستحيل» أتاحت له التعامل مع متطلبات هذا النمط من الإنتاج، مؤكدًا أهمية إعادة توجيه أدوات الممثل وتطوير قدرته على التكيف مع هندسة الكادر الحديث، دون الإخلال بصدق الأداء وعمقه.

وأكد  الغرباوي على ضرورة تطوير مناهج تدريب الممثلين، خاصة الشباب، من خلال الورش والماستر كلاس التي تتيح لهم التعرف على آليات الأداء في الفريمات المختلفة، ومواكبة التحولات المتسارعة في صناعة المحتوى الرقمي، مؤكدًا أن فهم طبيعة الكادر أصبح جزءًا أساسيًا من حرفية الممثل وقدرته على التعبير والتواصل مع الجمهور.

ويمكن للممثلين والمخرجين وشباب المسرح وصنّاع المحتوى الدرامي في مصر ومختلف أنحاء العالم، التعرف على آفاق جديدة في فنون الأداء ومواكبة تحولات صناعة الدراما الرقمية، من خلال المشاركة في الماستر كلاس الذي يقدمه الفنان والمخرج مازن الغرباوي بعنوان «من الكادر إلى الإحساس.. الممثل في الميكرو دراما»، وذلك ضمن ورش الدورة الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي. 


يعد الفنان والمخرج مازن الغرباوي أحد الأسماء البارزة في المسرح المصري المعاصر، وهو مؤسس ورئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، كما يعمل ممثلًا ومخرجًا بالمسرح القومي، وتولى مهام أكاديمية وثقافية متعددة، من بينها التدريس بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية وجامعة حلوان، والمشاركة في مؤسسات ولجان معنية بالشأن المسرحي، وحصل على جائزة الدولة التشجيعية في مجال الإبداع الفني والمواطنة عام 2013 عن إخراج مسرحية «هنكتب دستور جديد»، إلى جانب جوائز وتكريمات دولية، أبرزها جائزة K Theater Award عام 2024، وجائزة أفضل شخصية مسرحية مؤثرة على مستوى دول البحر المتوسط عام 2025. 

وامتدت تجربته إلى التأليف المسرحي والكتابة النقدية والأدبية والدراما الرقمية والميكرو دراما، من خلال أعمال منها «حب مستحيل» و«Level 2»، مواكبًا التحولات الحديثة في صناعة المحتوى والأداء الفني.

يقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، بقيادة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وبرعاية ودعم اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء.


وتتولى الفنانة إلهام شاهين الرئاسة الشرفية للمهرجان، فيما يتولى المخرج مازن الغرباوي، مؤسس المهرجان ورئيسه، قيادته، وتدير الدورة الدكتورة إنجي البستاوي، بينما يرأس المنتج هشام سليمان اللجنة العليا. وتحمل الدورة الحادية عشرة اسم الفنانة القديرة سهير المرشدي، تقديرًا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها البارزة في المسرح والدراما المصرية.

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