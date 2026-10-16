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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بن أفليك يتصدر نسب المشاهدة في مصر ب"Animals"

بن أفليك
بن أفليك
أحمد البهى

تمكن فيلم Animals من بطولة بن أفليك، من تصدر نسب المشاهدة في مصر، عبر منصة نتفلكس. 

وأحتل الفيلم المركز الاول من أصل 10 مراكز للأفلام الاعلي مشاهدة في مصر. 

ويجسد بن أفليك شخصية مارك كيمبل، وهو مرشح لمنصب عمدة لوس أنجلوس، ويعيش حياة تبدو مثالية مع زوجته أبيجيل، التي تجسد دورها كيري واشنطن.

لكن كل شيء ينقلب رأسًا على عقب عندما يتم اختطاف ابنهما، ويُطلب منهما تدبير الفدية. ومع تصاعد الأزمة، تبدأ أسرار مخفية بين الزوجين في الظهور، ويجد الاثنان نفسيهما أمام قرارات أخلاقية صعبة جدًا لإنقاذ ابنهما.

ويناقش الفيلم قضايا الزواج والأسرار والحدود التي يمكن للإنسان أن يتخطاها عندما تكون حياة ابنه على المحك.

تفاصيل الفيلم

والفيلم من بطولة وإخراج بن أفليك، ويشاركه البطولة كل من كيري واشنطن، وجيليان أندرسون، وستيفن يون، وأدريانا باز، ولويس جيراردو مينديز.

والتأليف لكل من كونور ماكنتاير وبيلي راي، مع مشاركة أفليك في الكتابة.

ولم يقتصر دور بن أفليك على الإخراج والتمثيل والمشاركة في الكتابة، إذ يشارك أيضًا في إنتاج الفيلم، إلى جانب إحدى شركات الإنتاج.

Animals بن أفليك نتفلكس منصة نتفلكس الفنان بن أفليك

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