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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رمضان 2027.. ريهام عيد الغفور تتعاون مع مريم نعوم في مسلسلها الجديد

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

تستعد الفنانة ريهام عبد الغفور لخوض الماراثون الرمضاني المقبل، من خلال عمل درامي من تأليف الكاتبة مريم نعوم.

ومن المقرر أن تتولى مريم الباجوري إخراج المسلسل، على أن يُعرض خلال شهر رمضان المقبل.

وكان آخر أعمال ريهام عبد الغفور في السينما فيلم «برشامة».

برشامة 

من تأليف أحمد الزغبي، بالاشتراك مع الأخوين خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، وإنتاج أحمد الدسوقي بالتعاون مع شركتَي سكاي ليميت وفيلم سكوير.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من هشام ماجد، مصطفى غريب، حاتم صلاح، باسم سمرة، فدوى عابد، كمال أبو رية، عارفة عبد الرسول، وليد فواز، فاتن سعيد، ميشيل ميلاد، ومحمد أبو داوود، 

الفنانة ريهام عبد الغفور ريهام عبد الغفور الكاتبة مريم نعوم مريم نعوم مريم الباجوري

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