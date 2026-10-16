الأحد.. إعلان جوائز صالون الشباب في دورته الـ 36 بقصر الفنون

تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور محمود حامد، حفل توزيع جوائز صالون الشباب في دورته السادسة والثلاثين (36) لعام 2026، والتي تأتي هذا العام تحت شعار "زمن شخصي".

يقام الحفل في الساعة السادسة مساء الأحد الموافق 18 أكتوبر 2026، بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية بالقاهرة.

ويشهد الحفل حضور نخبة من الفنانين التشكيليين، والمبدعين الشباب، لتكريم التجارب الفنية الصاعدة وتتويج الأعمال الفائزة بجوائز هذه الدورة المميزة، والتي تعكس الرؤى الفنية والمعاصرة للشباب في إطار مفهوم "الزمن الشخصي" و تعبيراته البصرية المختلفة.

جدير بالذكر أن صالون الشباب يُعد أحد أهم الأحداث الفنية الدورية التي يرعاها قطاع الفنون التشكيلية، لدعم الطاقات الشبابية واكتشاف المواهب الواعدة في مختلف مجالات الفنون التشكيلية والبصرية.