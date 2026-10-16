ليلى زاهر في أحدث ظهور رفقة ابنتها وزوجها

شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر، صورة جديدة من دبي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت ليلى رفقة زوجها المنتج هشام جمال، وابنتهما إيلا، وعلقت على الصورة: “عالمي وحياتي كلها”.

وكشفت ليلى أحمد زاهر وهشام جمال عن اسم طفلتهما الأولى، «إيلا» (Ella)، من خلال مجموعة من الصور التي شاركاها عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتصبح الصور أول ظهور علني للطفلة برفقة والديها.

وظهرت ليلى وهشام في الصور وهما يحتضنان طفلتهما ويقبلانها في أجواء عائلية دافئة، بينما ارتدت الطفلة ملابس بيضاء كُتب عليها «مرحبًا أيها العالم»، في إشارة إلى وصولها إلى الحياة.

وكانت ليلى أحمد زاهر أعلنت حملها الأول من هشام جمال في مايو 2026، من خلال جلسة تصوير رومانسية جمعتهما، ظهرت خلالها وهي تستعرض علامات الحمل في بدايته.